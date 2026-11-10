Severinin bivši v tajnosti še tretjič pred oltar

Igor Kojić, bivši mož glasbene legende Severine Vučković, je že tretjič stopil pred oltar. Po poročanju srbskih medijev se je Kojić poročil v tajnosti, brez medijskega pompa, priča na poroki pa je bil nogometni vratar Milan Borjan.

Nevesta, 27-letna Rečanka Nikolina Šaponja, je nosila belo obleko do kolen, Kojić pa prav tako svetlo obleko v kremnem odtenku. Kje in kdaj je bila poroka, ni natančno znano piše portal klix.ba. A poroka ni edini veseli trenutek, mladoporočenca namreč pričakujeta tudi otroka. Kojić je nosečnost svoje partnerice potrdil septembra, ko je dejal: »Res je, hvala za čestitke. Hvala bogu, vse je tako, kot mora biti.« Da bo postal dedek, je še posebej razveselilo Igorjevega očeta Dragana. Priljubljeni srbski pevec je ob informaciji, da se bo družina povečala, po poročanju Kurirja komaj skrival navdušenje. »Če je res, nihče na svetu ni srečnejši od mene,« je takrat dejal Dragan Kojić.

Igor Kojić se je pred tem januarja lani poročil s 15 let mlajšo Sofijo Dačić, a je zakon trajal komaj osem mesecev. Z dalmatinsko zvezdnico Severino je bil poročen šest let, ločila sta se avgusta 2021.