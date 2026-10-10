Shakira in Gerard Piqué znova na sodišču: to zdaj zahteva pevka

Shakira in Gerard Piqué sta se skoraj štiri leta po tem, ko sta dosegla dogovor, ki je njunima sinovoma omogočil selitev v Miami, pred nekaj dnevi znova pojavila na sodišču v Barceloni. Kolumbijska pevka zdaj zahteva spremembo dogovora o stikih s sinovoma, tako da bi Piqué med krajšimi šolskimi počitnicami potoval na Florido, namesto da bi Milan in Sasha za krajša obdobja obiskovala očeta v Španiji.

Zahteva se nanaša na način, kako nekdanja partnerja usklajujeta starševske obveznosti na dveh celinah. Shakirini predstavniki so v izjavi, ki jo je povzela španska tiskovna agencija EFE, sporočili, da želi pevka breme potovanj razdeliti pravičneje, hkrati pa ohraniti čas, ki ga sinova preživita s Piquéjem. Njena ekipa meni, da kratka potovanja čez Atlantik fanta izpostavljajo menjavi časovnega pasu ter motijo njuno šolsko, družabno in družinsko rutino. »Zahteva ni namenjena zmanjšanju časa, ki ga otroka preživita z očetom,« so zapisali njeni predstavniki.

Shakira je na barcelonsko sodišče Ciutat de la Justícia prispela skupaj z odvetnico Carmen Varela, Piquéja je zastopal Ramón Tamborero, poroča La Vanguardia. Časnik je navedel, da so pogajanja potekala do zadnjega trenutka, vanje so bili vključeni tudi sodnik in tožilci, vendar pred začetkom sojenja na družinskem sodišču niso uspeli doseči dogovora.

Razmerje pevke in nogometaša se je začelo po srečanju v času svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010 v Južni Afriki, kjer je bila Shakirina pesem »Waka Waka (This Time for Africa)« uradna skladba prvenstva. Piqué je nastopil v videospotu in igral za špansko reprezentanco, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka. Postala sta eden najbolj prepoznavnih parov sveta zabave in nogometa, družino pa sta si ustvarila v Barceloni. Junija 2022 sta objavila, da se razhajata.

Kljub pogostim omembam ločitve se nikoli nista poročila. Barcelona je bila za njuno družino premišljena izbira. Shakira je v intervjuju za revijo ELLE septembra 2022 povedala, da je po tem, ko je Milan začel hoditi v šolo, upočasnila mednarodno kariero, da bi imela sinova, medtem ko je Piqué še naprej igral za nogometni klub Barcelona, stabilen dom. To je opisala kot žrtev iz ljubezni in pojasnila, da je njegovo nogometno kariero ter vsakdanje družinsko življenje postavila pred nenehna potovanja.

Po razhodu je vprašanje bivališča otrok postalo osrednji del večmesečnih pogajanj. Nekdanja partnerja sta novembra 2022 po dolgotrajnem usklajevanju dosegla dogovor. La Vanguardia je takrat poročala, da je dogovor Piquéju omogočal 10 dni na mesec in približno 70 odstotkov poletnih počitnic s sinovoma.

Dogovor sta decembra istega leta potrdila na sodišču. Shakira se je aprila 2023 z Milanom in Sasho preselila v Miami, ki je postal njun dom, medtem ko je Piqué ostal v Barceloni. Fanta, stara 13 in 11 let, tako že več kot tri leta živita na drugi strani Atlantika.

Razhod je vplival tudi na Shakirino glasbeno vrnitev. Njeno sodelovanje z Bizarrapom, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, je neposredno nagovorilo njenega nekdanjega partnerja in postalo ena njenih največjih uspešnic. Besedilo pesmi je navdihnilo naslov njenega albuma Las Mujeres Ya No Lloran, ki je izšel marca 2024. Milan in Sasha sta nastopila v videospotu za pesem Acróstico, ki jo je posvetila njima.

Zadnje zaslišanje je potekalo med premorom Shakirine koncertne serije v Madridu, ki jo je podaljšala do 12. oktobra. V poročilih ni navedeno, da bi sodišče že odločilo o njeni zahtevi. Njeni predstavniki so med nadaljevanjem postopka medije pozvali k spoštovanju zasebnosti otrok.