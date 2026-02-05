Shakira podrla Guinnessov rekord

Kolumbijska pevka Shakira je podrla Guinnessov rekord za najdonosnejšo latino glasbeno turnejo. V okviru svetovne turneje Las Mujeres Ya No Lloran je pevka zaslužila 421,6 milijona dolarjev (okoli 355,4 milijona evrov) in tako na vrhu lestvice najuspešnejših latinskoameriških glasbenih turnej prehitela mehiškega pevca Luisa Miguela. V mestu Baranquilla v Kolumbiji rojena glasbenica je za 86 koncertov prodala 3,3 milijona vstopnic, medtem ko je Miguel v okviru svoje turneje pred leti prodal 2,9 milijona vstopnic, s turnejo pa ustvaril 405,9 milijona dolarjev (okoli 342,1 milijona evrov). Shakira je rekord podrla že 11. decembra, ko je nastopila na stadionu Estadio Jose Amalfitani v Buenos Airesu, zaslužek turneje pa je takrat znašal 410,3 milijona dolarjev (okoli 345,8 milijona evrov).

Prehitela je tudi glasbenika Bad Bunnyja, ki je letos na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos. Z 1,9 milijona prodanih vstopnic za turnejo leta 2022 je zaslužil 314,1 milijona dolarjev (okoli 264,75 milijona evrov). Na lestvici najuspešnejših latinskoameriških glasbenih turnej je tudi pevka Karol G s turnejo Manana Sera Bonito, s katero je od prodanih 2,3 milijona vstopnic zaslužila 313,3 milijona dolarjev (okoli 264 milijonov evrov). Billboard je Shakiro označil za najboljšo latino pop izvajalko vseh časov. Glasbenica je trenutno na turneji, ki ima skoraj 100 koncertov. Zaključila se bo 4. aprila s koncertom v Abu Dhabiju, zadnji koncert v Latinski Ameriki pa bo v Ciudadu de Mexicu 27. februarja. Turneja Las Mujeres Ya No Lloran velja za njeno najuspešnejšo. V zgodovini turnej je po podatkih revije Billboard skupno prodala 4,9 milijona vstopnic za 206 koncertov, s čimer je ustvarila skupni prihodek v višini 529,7 milijona dolarjev (okoli 446,48 milijona evrov).