Slavni glasbenik javnosti pokazal svojo novo izbranko

Glasbenik Shawn Mendes je očitno znova našel srečo v ljubezni. V Los Angelesu so ga fotografi ujeli v družbi nove partnerke, brazilske igralke in manekenke Brune Marquezine, s katero sta se med sproščenim pohodom brez zadržkov držala za roke. Sedemindvajsetletni pevec in tridesetletna zvezdnica sta delovala zelo povezano. Med sprehodom po parku sta se pogovarjala in si izmenjevala pozornost, kar je dalo jasno vedeti, da njun odnos ni več zgolj predmet govoric.

Mendes si želi predvsem svobode

Njuno skupno pojavljanje prihaja le nekaj tednov po tem, ko so ju ujeli med intimnimi trenutki ob obali brazilskega letovišča Algagoas. Takrat sta si v morju izmenjevala poljube, fotografije pa so hitro obkrožile svetovne medije. Oktobra 2024 je Mendes na koncertu v amfiteatru Red Rocks v Koloradu odkrito naslovil dolgotrajna ugibanja o svoji spolni identiteti in poudaril, da gre za osebno in kompleksno temo, ki jo še raziskuje. Ob tem je dejal, da si želi predvsem svobode, da bi lahko bil iskren do sebe in svojih čustev. Glasbeno pot je začel že pri petnajstih letih, pri čemer je že večkrat poudaril, da mu je zgodnja slava odvzela del običajnih najstniških izkušenj. V preteklosti je bil pevec v odmevni zvezi s pevko Camilo Cabello, zdaj pa vse kaže, da z Bruno odpira novo, bolj umirjeno poglavje.