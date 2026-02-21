  • Delo d.o.o.
TEŽAVE Z ALKOHOLOM

Shio LaBeouf zaprli zaradi pretepa, Mia Goth ga je s hčerkico zapustila

Ameriški igralec LaBeouf se je v začetku tedna znašel v težavah z zakonom v ameriškem mestu New Orleans. Po poročanju tujih medijev naj bi igralec več dni skupaj popival, nato pa bil v torek aretiran zaradi pretepa v enem od tamkajšnjih priljubljenih lokalov.
Na njun dom že od leta 2012 redno prihaja policija. FOTO: Reuters
Na njun dom že od leta 2012 redno prihaja policija. FOTO: Reuters
G. P.
 21. 2. 2026 | 19:15
 21. 2. 2026 | 19:15
2:26
A+A-

V nedeljo naj bi Shia LaBeouf skušal vstopiti v priljubljeni bar Ms Mae's v New Orleansu, kjer mu varnostnik sprva ni dovolil vstopa, saj je prišel brez majice in brez denarja. Po besedah varnostnika naj bi bil v vidno opitem stanju in nekoliko napadalen. Zanimivo pa je, da je isti lokal obiskal že nekaj dni prej, ko je bila izkušnja osebja povsem drugačna – natakarica, ki ga je takrat stregla, je dejala, da je bil zelo prijazen.

Do aretacije je prišlo po nasilnem sporu in pretepu z dvema moškima, zaradi česar so ga policisti v Orleans Parish v Louisiani priprli. Obdolžen je bil povzročitve lažjih telesnih poškodb dvema osebama, kot poroča medij Page Six. A je bil že zelo kmalu izpuščen na prostost, takoj izpustitvi pa se je vrnil k popivanju. Na družbenem omrežju X se je po aretaciji oglasil s kratkim norčavim zapisom: »Osvobodite me.«

Z Mio Goth naj bi se tokrat dokončno razšla

Le malo pred dogodkom je odjeknila novica, da se je Shia razšel z igralko Mio Goth. Čeprav naj bi neuradno do razhoda prišlo že pred skoraj letom dni, naj bi si Goth še vedno prizadevala, da bi LaBeouf zaradi ponavljajočih se težav z alkoholom poiskal strokovno pomoč. Po navedbah virov za portal TMZ naj bi se problematično vedenje za zaprtimi vrati ponavljalo že več let. Kljub vsemu naj bi Mia do nekdanjega partnerja še vedno gojila čustva in si predvsem želela, da bi ostal v življenju njune triletne hčerke Isabel.

LaBeouf in Goth sta se spoznala leta 2012 in od takrat vzdrževala precej burno razmerje, polno razhodov in ponovnih sprav. Leta 2016 sta se poročila, vendar zakon ni prinesel posebne spremembe v stabilnosti. Po navedbah tujih medijev naj bi bila v času njune zveze na njunem domu večkrat prisotna policija. Oba sta sicer svetovno znana igralca na vrhuncu svoje kariere, Gothova je nedavno navdušila z vlogo v filmu Frankenstein, medtem ko LaBeoufa širša javnost še vedno najbolj povezuje s filmsko franšizo Transformers.

