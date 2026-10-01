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ŽIVLJENJE MU NE PRIZANAŠA

Sin legendarnega igralca, ki je pri 13. ostal brez obeh staršev, se je tudi sam soočil s težko diagnozo

Will Reeve, sin filmskega Supermana Christopherja Reeveja, je razkril, da se je zdravil zaradi raka na modih.
FOTO: John Jones Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: John Jones Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 1. 10. 2026 | 13:25
5:29
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Will Reeve, sin legendarnega filmskega Supermana Christopherja Reeveja, je prvič javno spregovoril o težki zdravstveni preizkušnji, s katero se je v zadnjih mesecih spopadal daleč od oči javnosti. Novinar televizijske mreže ABC News je razkril, da so mu pri 34 letih diagnosticirali raka na modih, ki se je razširil na bezgavke v trebuhu. Zaradi bolezni je prestal dve operaciji in kemoterapijo. Danes na srečo ni več znakov bolezni, piše Page six.

Prvi znak je opazil med prhanjem

Will je prve znake opazil aprila, ko je med prhanjem zatipal občutljivo zatrdlino na levem modu. Sprva je menil, da ne gre za nič resnega in da bo težava izginila sama od sebe, vendar ga je žena Amanda Dubin Reeve prepričala, naj gre na pregled. »Verjetno ni nič, ampak kaj, če vendarle je?« ga je vprašala. Ultrazvok je pokazal tvorbo, že v začetku maja pa je Will prestal operacijo, pri kateri so mu odstranili prizadeto modo. Nadaljnje preiskave so prinesle še težjo novico:  ugotovili so, da gre za embrionalni karcinom, agresivno obliko raka na modih. 10. junija je sledila šesturna operacija, med katero so mu zdravniki iz trebuha odstranili več deset bezgavk.

Tri so bile rakave, zato je Will nato prestal dva cikla kemoterapije. Zadnjega je končal 31. julija. Pregled 8. septembra je prinesel novico, ki ga je najbolj razveselila: trenutno ni znakov raka. »Imel sem srečo, da sem to odkril zgodaj. Da, moral sem skozi nekaj zelo težkih preizkušenj, da sem prišel na drugo stran, vendar bi bilo lahko veliko huje, če bi to ignoriral ali odlašal z obiskom zdravnika,« je povedal.

Pri komaj 13 letih je ostal brez obeh staršev

Njegova izkušnja ima posebno čustveno težo zaradi tragične družinske preteklosti. Will je sin igralca Christopherja Reeveja ter igralke in aktivistke Dane Reeve. Christopherju se je življenje popolnoma spremenilo leta 1995 po hudi nesreči pri jahanju. Padel je s konja in utrpel poškodbo hrbtenjače, zaradi katere je ostal paraliziran od vratu navzdol. Will je bil takrat star manj kot tri leta. Christopher in Dana sta po nesreči svojo tragedijo spremenila v prizadevanje za pomoč drugim. Postala sta pomembna zagovornika raziskav poškodb hrbtenjače, njuno zapuščino pa danes nadaljuje Fundacija Christopher & Dana Reeve. Nekdanji Superman je umrl leta 2004, star komaj 52 let.

Za Willa je kmalu sledil še en hud udarec. Njegovi materi Dani, ki nikoli ni kadila, so diagnosticirali raka na pljučih. Umrla je marca 2006, stara komaj 44 let. Will je bil takrat star 13 let in je ostal brez obeh staršev. Po mamini smrti so zanj skrbeli starši njegovega najboljšega prijatelja, ki so živeli čez cesto. Izkušnja izgube staršev je, kot pravi, močno vplivala na človeka, kakršen je postal. »Ko sem od blizu gledal, kako sta moja starša težave, s katerimi sta se soočala, spreminjala v nekaj, kar daje upanje, je to močno zaznamovalo moje življenje in način, kako ga poskušam živeti,« je povedal.

Dve desetletji pozneje je zbolel tudi sam

Usoda je hotela, da se je dve desetletji pozneje tudi sam soočil z diagnozo raka,  in to v isti bolnišnici, kjer se je zdravila njegova mati. »Nemogoče je bilo spregledati ironijo, da sem se v Memorial Sloan Ketteringu 20 let po tem, ko je moja mati umrla zaradi raka na pljučih, znašel in zdravil za rakom,« je priznal. Pravi, da je med zdravljenjem na neki način začel bolje razumeti izkušnje obeh staršev. Kot bolnik z rakom se je približal temu, skozi kar je šla njegova mati, odvisnost od pomoči in podpore žene pa mu je omogočila, da je bolje razumel tudi zadnja leta očetovega življenja, ko se je Christopher zanašal na Dano in preostale družinske člane.

Le nekaj mesecev po poroki je sledila diagnoza

Will in Amanda sta se poročila januarja letos. Pred začetkom zdravljenja sta se odločila za zamrznitev njegove sperme, saj si v prihodnosti želita ustvariti družino. »Govorimo o tistem "v bolezni in zdravju". Najine poročne zaobljube so bile zelo hitro postavljene na preizkušnjo,« je povedal Will. Zdaj ga čakajo redni pregledi, slikanja in krvne preiskave, s katerimi bodo zdravniki spremljali morebitno vrnitev bolezni.

Svojo zgodbo se je odločil javno deliti prav zato, ker sta ga starša naučila, da lahko osebni boj dobi smisel, če z njim pomagaš komu drugemu. »Vzgojen sem bil tako, da verjamem, da moramo deliti svoje težave, če lahko s tem pomagamo drugim,« je pojasnil. Po vsem, kar je prestal, Will pravi, da ga je bolezen spomnila, kako pomembno je poslušati svoje telo, se opreti na ljudi, ki jih imamo radi, in ne izgubiti izpred oči tega, kar je v življenju zares pomembno. Njegova zgodba tako na poseben način nadaljuje zapuščino Christopherja in Dane Reeve, ki sta se dolga leta trudila lastne življenjske tragedije spreminjati v pomoč in upanje za druge.

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