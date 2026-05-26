Sin legendarnega igralca posnel eksplicitne prizore z bujno svetlolasko in obnorel splet

Sin igralca Richarda Gera je v zadnjih dneh postal ena glavnih tem med oboževalci serije Euphoria po eksplicitnem prizoru s Sydney Sweeney. Medtem ko se javnost pogovarja o njegovem videzu in drzni vlogi, mnogi že napovedujejo, da bi lahko prav Homer Gere postal novi veliki hollywoodski obraz.

Zgolj v spodnjem perilu

Ta 26-letni igralec se je pojavil v drznem prizoru s Sydney Sweeney, ki v seriji igra Cassie Jacobs, prav ta epizoda pa je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih. Homer v seriji upodablja izmišljeno televizijsko zvezdo Dylana Reeda, ki ga poskuša Cassie zapeljati, prizor pa je hitro postal eden najbolj komentiranih med oboževalci HBO-jeve uspešnice.

Čeprav se pred kamerami ni popolnoma slekel, je mladi Gere sodeloval v zelo eksplicitnem prizoru, po katerem se pojavi zgolj v spodnjem perilu. Mnogi so takoj opazili, da s tem nadaljuje tradicijo svojega slovitega očeta, ki je v karieri pogosto sprejemal provokativne in drzne vloge.

Všeč jim je, ker je videti »bolj naravno«

Homer je, kot kaže, že osvojil del občinstva. Na družbenih omrežjih je veliko gledalcev komentiralo njegov videz, mnogi pa so poudarjali, da jim je všeč, ker je videti »bolj naravno« kot tipični hollywoodski igralci, obsedenimi s telovadnico.

Mladi igralec je diplomiral na prestižni univerzi Brown, kjer je zaključil študij psihologije in vizualnih umetnosti, zadnja leta pa se je v celoti posvetil igri. Njegov oče je lani priznal, da Homer ni pretirano zainteresiran za njegovo filmsko kariero in da mu je celo neprijetno gledati ga na zaslonu.