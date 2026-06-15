Sin norveške princese ostaja za zapahi: »Zelo mi je težko, ko je mama tako bolna«

Mariusa Borga Høibyja, sina norveške prestolonaslednice Mette-Marit, ne bodo izpustili iz pripora, da bi lahko v bolnišnici obiskal svojo hudo bolno mamo, navajajo tamkajšnji mediji, ki se sklicujejo na odločitev pritožbenega sodišča. To je namreč presodilo, da obstaja velika verjetnost, da bi ob morebitni izpustitvi storil nova kazniva dejanja, je poročala norveška javna radiotelevizija. Tako so sklenili, potem ko je nižje sodišče v Oslu dovolilo, da Høibyja začasno izpustijo, vendar so tožilci takoj vložili pritožbo. Policija je njegovi izpustitvi že prej odločno nasprotovala. 29-letni Høiby se sooča s skupno 40 obtožbami, med drugim s štirimi točkami obtožnice za posilstvo. Tožilstvo zahteva zanj zapor, in sicer sedem let in sedem mesecev, obramba oprostilno sodbo.

29-letni Høiby se sooča s skupno 40 obtožbami. FOTO: Ane Hem/Reuters

Njegova mati, princesa Mette-Marit, ima resne zdravstvene težave s pljuči in je v bolnišnici. Po občutnem poslabšanju zdravstvenega stanja so jo uvrstili na čakalni seznam za presaditev pljuč, brez operacije bi po predvidevanju zdravnikov lahko živela le še približno eno leto. Norveška kraljeva družina je že decembra sporočila, da žena bodočega norveškega kralja Haakona potrebuje nova pljuča. 52-letnica ima neozdravljivo pljučno fibrozo, kronično bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljuč in oteženo dihanje, zato vsak dan uporablja kisikovo napravo. Ker je presaditev pljuč resen in tvegan medicinski poseg, novica močno odmeva med člani kraljeve družine. Prestolonaslednik Haakon je zato predčasno zaključil državni obisk na Japonskem, princesa Ingrid Alexandra se je iz Avstralije, kjer je študirala na Univerzi v Sydneyju, vrnila na Norveško, tudi princ Sverre Magnus je prilagodil svoje obveznosti, da bi bil bližje materi.

Tudi Mariusa so odpeljali v bolnišnico, zakaj, ni znano. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/Afp

»Sedeti tam, ko je mama tako bolna, je neznosno,« je obtoženi dejal na zaslišanju na sodišču v Oslu, piše Verdens Gang. Dodal je, da mu je zelo težko, ker ne more mami stati ob strani. Na sodišču je vztrajal, da nikoli ne bi storil ničesar, kar bi poslabšalo situacijo. Njegova odvetniška ekipa je nad odločitvijo sodišča izrazila veliko razočaranje. »Zelo, zelo smo razočarani, odločitev se nam zdi skoraj nerazumljiva,« je za norveško radiotelevizijo NRK povedala njegova zagovornica Ellen Holager Andenæs. Kljub nezadovoljstvu je obramba potrdila, da se na odločitev ne bo pritožila na norveško vrhovno sodišče. Tik pred načrtovano premestitvijo v drug zapor so po poročanju medija Se og Hør tudi Mariusa odpeljali v bolnišnico. Razlog za sprejem v bolnišnico ni bil razkrit, povedali so le, da je doživel zdravstvene težave.