ARETIRAN FEBRUARJA

Sin norveške princese pred sodiščem: grozijo mu nove obtožbe tik pred sojenjem zaradi posilstev

Nove obtožbe se nanašajo na nepremišljeno ravnanje in kršitev prepovedi približevanja.
Fotografija, posneta 16. junija 2022 v Oslu na Norveškem, prikazuje Mariusa Borga Hoibyja, sina norveške princese Mette-Marit. FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp

Fotografija, posneta 16. junija 2022 v Oslu na Norveškem, prikazuje Mariusa Borga Hoibyja, sina norveške princese Mette-Marit. FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp

Sodna skica Hoibyja med prvim dnem sojenja. FOTO: Ane Hem Via Reuters

Sodna skica Hoibyja med prvim dnem sojenja. FOTO: Ane Hem Via Reuters

52-letna norveška princesa Mette-Marit sicer trpi za kronično pljučno boleznijo. FOTO: Lise Aserud Afp

52-letna norveška princesa Mette-Marit sicer trpi za kronično pljučno boleznijo. FOTO: Lise Aserud Afp

Fotografija, posneta 16. junija 2022 v Oslu na Norveškem, prikazuje Mariusa Borga Hoibyja, sina norveške princese Mette-Marit. FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp
Sodna skica Hoibyja med prvim dnem sojenja. FOTO: Ane Hem Via Reuters
52-letna norveška princesa Mette-Marit sicer trpi za kronično pljučno boleznijo. FOTO: Lise Aserud Afp
STA, N. P.
 4. 3. 2026 | 11:00
2:42
A+A-

Marius Borg Hoiby, sin norveške princese Mette-Marit, je bil po aretaciji v začetku februarja, tik pred začetkom sojenja zaradi domnevnega posilstva in več drugih obtožb, ki trenutno poteka, obtožen dodatnih kaznivih dejanj, poroča norveška tiskovna agencija NTB. Nove obtožbe se nanašajo na nepremišljeno ravnanje in kršitev prepovedi približevanja. 29-letnik se v tekočem sojenju v 38 točkah obtožnice že sooča z obtožbami posilstva štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z drogami. Nove obtožbe se nanašajo na nepremišljeno ravnanje in kršitev prepovedi približevanja po incidentu v njegovem lastnem stanovanju, poročanje NTB povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Njegov odvetnik Petar Sekulic je sporočil, da Hoiby priznava nova kazniva dejanja in se strinja, da bodo dodatne obtožbe obravnavali na glavnem sojenju. Medtem sin norveške princese med tekočim sojenjem ostaja v priporu. Obtožbe o spolnem napadu zanika. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 16 let zapora. Za sojenje, ki naj bi trajalo do sredine marca, v javnosti vlada veliko zanimanje. Hoibyja so prvič aretirali 4. avgusta 2024 zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Nekaj dni pozneje je priznal, da je bil pod vplivom alkohola in kokaina ter pojasnil, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo.

52-letna norveška princesa Mette-Marit sicer trpi za kronično pljučno boleznijo. FOTO: Lise Aserud Afp
52-letna norveška princesa Mette-Marit sicer trpi za kronično pljučno boleznijo. FOTO: Lise Aserud Afp

Preiskava tega incidenta je razkrila vrsto drugih domnevnih kaznivih dejanj, vključno s posilstvi štirih žensk, medtem ko so spale ali so se vinjene onesvestile, nekatere od njih je tudi posnel. Posilstva naj bi se zgodila med letoma 2018 in 2024. Januarja je policija proti njemu objavila še šest obtožb, vključno s kaznivim dejanjem, povezanim z mamili iz leta 2020, v katerem je priznal prevoz 3,5 kilograma marihuane. V začetku februarja, tik pred začetkom sojenja, so Hoibyja ponovno aretirali, tokrat zaradi suma fizičnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, ter ga na zahtevo policije za štiri tedne pridržali »zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja«. Hoiby, ki uradno ni član norveške kraljeve družine, se je rodil v razmerju, ki ga je njegova mati Mette-Marit Tjessem Hoiby imela pred poroko z norveškim prestolonaslednikom Haakonom.

