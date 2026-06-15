  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKANDAL NA NORVEŠKEM

Sin princese obsojen zaradi posilstva, gre v zapor

Sodišče ga je spoznalo za krivega posilstva iz leta 2018 ter posilstva v Oslu leta 2024. Na odločitev sodišča se je mogoče pritožiti.
Mette-Marit trpi za hudo pljučno boleznijo. Po navedbah norveškega kraljevega dvora se njeno stanje že mesece slabša. FOTO: Imago Stock&amp;people Imago Stock&amp;people
Mette-Marit trpi za hudo pljučno boleznijo. Po navedbah norveškega kraljevega dvora se njeno stanje že mesece slabša. FOTO: Imago Stock&amp;people Imago Stock&amp;people
STA, S. U.
 15. 6. 2026 | 10:55
3:14
A+A-

Sodišče v Oslu je sina norveške princese Mette-Marit danes spoznalo za krivega dveh posilstev in mu prisodilo štiri leta zapora. Oprostilo ga je dveh drugih obtožb posilstva, obsodilo pa še zaradi nasilja v družini nad bivšo partnerko, groženj in prometnih prekrškov. Po poročanju norveškega časnika Verdens Gang, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, mora 29-letni Hoiby plačati odškodnino štirim ženskam, med katerimi sta tudi dve njegovi nekdanji partnerki.

Sodišče ga je spoznalo za krivega posilstva iz leta 2018 ter posilstva v Oslu leta 2024. Na odločitev sodišča se je mogoče pritožiti.

Za nekaj manjših kaznivih dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja

Hoibyju, ki je priprt od 1. februarja, so sodili zaradi obtožb posilstev štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z mamili. Zaradi zdravstvenih razlogov se današnjega izreka sodbe po poročanju medijev ni udeležil osebno, ampak je postopek spremljal prek videopovezave iz zapora.

Hoiby je danes kmalu po izreku sodbe znova zaprosil, naj ga izpustijo iz pripora, poročajo norveški mediji. Za to je zaprosil že pred kratkim, pri čemer se je skliceval na slabo zdravstveno stanje svoje matere. Mette-Marit trpi za hudo pljučno boleznijo. Po navedbah norveškega kraljevega dvora se njeno stanje že mesece slabša.

Sina norveške princese iz njenega partnerskega razmerja, preden se je leta 2001 poročila z norveškim prestolonaslednikom Haakonom, je obtožnica v 40 točkah bremenila različnih kaznivih dejanj in prekrškov, za katera mu je grozilo do 16 let zapora. Norveško tožilstvo je zanj zahtevalo sedem let in sedem mesecev zapora, obramba je predlagala 18-mesečno zaporno kazen.

Za nekaj manjših kaznivih dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja, kot so posilstva štirih žensk, ki jih je po navedbah tožilstva storil, ko so spale ali se niso zavedale.

Čeprav Hoiby ni član norveške kraljeve družine, je sojenje resno škodovalo njenemu ugledu

Škandal je izbruhnil 4. avgusta 2024, ko so Hoibyja prvič aretirali zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Preiskava tega napada je vodila do odkritja drugih domnevnih kaznivih dejanj, saj je policija na njegovem telefonu in prenosnem računalniku našla posnetke in fotografije posilstev. Šele ko jih je policija povabila na zaslišanje in jim pokazala posnetke, so se štiri domnevne žrtve zavedle, da so bile posiljene.

Vse naj bi Hoiby domnevno posilil po večernih zabavah, med katerimi je užival alkohol in droge, ter po soglasnem spolnem odnosu.

Hoiby je bil obtožen tudi prevoza 3,5 kilograma marihuane, za kar po lastnih trditvah ni prejel plačila, groženj, kršitve prepovedi približevanja, poškodovanja lastnine, kršitve zasebnosti ter prometnih prekrškov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Norveškaposilstvosodišče
ZADNJE NOVICE
12:45
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST KMETIJSTVA

Na Leskovcu blagoslovili okoli sto traktorjev: »Brez mehanizacije se takšna območja ne bodo ohranila« (FOTO)

Pripravili so prikaz sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opozorili na izzive, s katerimi se soočajo hribovske kmetije.
Drago Perko15. 6. 2026 | 12:45
12:35
Bulvar  |  Šokkast
ISKRENO PRIZNANJE

S tem se bori znani slovenski glasbenik (VIDEO)

Iskreno je spregovoril o svojih bojih, preden gre na oder.
15. 6. 2026 | 12:35
12:34
Šport  |  Odmevi
SVETOVNO PRVENSTVO

Užaljeni nogometaši Curacaa, Haitija in Uzbekistana trdijo, da so zanimivi

"Nogometne velesile" Uzbekistan, DR Kongo, Haiti in še nekatere poudarjajo, da znajo igrati zanimiv nogomet.
15. 6. 2026 | 12:34
12:15
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden z Luno: prihajajo dnevi za ljubezen, zabavo in pomembne odločitve

Venera in Luna bosta spodbujali odnose, ustvarjalnost ter željo po uspehu.
Joy Lotos15. 6. 2026 | 12:15
12:15
Novice  |  Slovenija
VOLILNA PRAVICA

Bivša ministrica v hudih skrbeh: »Gledamo enega najhujših posegov v demokracijo v zgodovini Slovenije. Kdo bo naslednji?« (VIDEO)

Poslanci odločajo o spremembah zakona o lokalnih volitvah, predlog vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav.
15. 6. 2026 | 12:15
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALITETA

Velik ulov novomeških policistov: poglejte fotografije, prepoznate katerega od teh predmetov? (FOTO)

Policija po hišni preiskavi pri 31-letniku išče morebitne oškodovance.
15. 6. 2026 | 12:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki