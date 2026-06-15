Sin princese obsojen zaradi posilstva, gre v zapor

Sodišče v Oslu je sina norveške princese Mette-Marit danes spoznalo za krivega dveh posilstev in mu prisodilo štiri leta zapora. Oprostilo ga je dveh drugih obtožb posilstva, obsodilo pa še zaradi nasilja v družini nad bivšo partnerko, groženj in prometnih prekrškov. Po poročanju norveškega časnika Verdens Gang, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, mora 29-letni Hoiby plačati odškodnino štirim ženskam, med katerimi sta tudi dve njegovi nekdanji partnerki.

Sodišče ga je spoznalo za krivega posilstva iz leta 2018 ter posilstva v Oslu leta 2024. Na odločitev sodišča se je mogoče pritožiti.

Za nekaj manjših kaznivih dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja

Hoibyju, ki je priprt od 1. februarja, so sodili zaradi obtožb posilstev štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z mamili. Zaradi zdravstvenih razlogov se današnjega izreka sodbe po poročanju medijev ni udeležil osebno, ampak je postopek spremljal prek videopovezave iz zapora.

Hoiby je danes kmalu po izreku sodbe znova zaprosil, naj ga izpustijo iz pripora, poročajo norveški mediji. Za to je zaprosil že pred kratkim, pri čemer se je skliceval na slabo zdravstveno stanje svoje matere. Mette-Marit trpi za hudo pljučno boleznijo. Po navedbah norveškega kraljevega dvora se njeno stanje že mesece slabša.

Sina norveške princese iz njenega partnerskega razmerja, preden se je leta 2001 poročila z norveškim prestolonaslednikom Haakonom, je obtožnica v 40 točkah bremenila različnih kaznivih dejanj in prekrškov, za katera mu je grozilo do 16 let zapora. Norveško tožilstvo je zanj zahtevalo sedem let in sedem mesecev zapora, obramba je predlagala 18-mesečno zaporno kazen.

Za nekaj manjših kaznivih dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja, kot so posilstva štirih žensk, ki jih je po navedbah tožilstva storil, ko so spale ali se niso zavedale.

Čeprav Hoiby ni član norveške kraljeve družine, je sojenje resno škodovalo njenemu ugledu

Škandal je izbruhnil 4. avgusta 2024, ko so Hoibyja prvič aretirali zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Preiskava tega napada je vodila do odkritja drugih domnevnih kaznivih dejanj, saj je policija na njegovem telefonu in prenosnem računalniku našla posnetke in fotografije posilstev. Šele ko jih je policija povabila na zaslišanje in jim pokazala posnetke, so se štiri domnevne žrtve zavedle, da so bile posiljene.

Vse naj bi Hoiby domnevno posilil po večernih zabavah, med katerimi je užival alkohol in droge, ter po soglasnem spolnem odnosu.

Hoiby je bil obtožen tudi prevoza 3,5 kilograma marihuane, za kar po lastnih trditvah ni prejel plačila, groženj, kršitve prepovedi približevanja, poškodovanja lastnine, kršitve zasebnosti ter prometnih prekrškov.