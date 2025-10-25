Sin princese osumljen preprodaje drog

28-letni sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit Marius Borg Høiby se je znova znašel v središču hudih obtožb, ki mečejo senco na njegovo življenje, saj ga povezujejo s kriminalnimi krogi.

Knjiga dveh norveških raziskovalnih novinarjev z naslovom Bele črte, črne ovce razkriva, da naj bi bil Marius povezan z najbolj znanimi evropskimi narkokarteli, vključno s švedskim Foxtrotom in irskim kartelom Kinahan.

Po njunih trditvah je bilo uživanje drog, predvsem kokaina, razširjeno in globoko zasidrano v fantovem najbližjem družbenem krogu, konec poletja 2023 pa naj bi Marius Borg Høiby na glavni ulici Osla nasproti palače prodajal vrečke kokaina, pišejo norveški mediji.

Po policijskih virih so bile Mariusove povezave s kriminalnim svetom do določene mere znane, a označene kot javna skrivnost, kolumnist Jan Bøhler pa se sprašuje, zakaj nikoli ni bil uradno obtožen nakupa, posedovanja ali uživanja kokaina, čeprav je sam priznal uporabo drog in je policija poznala tudi njegove aktivnosti z vidika preprodaje.

Takšna situacija je ogrozila varnost kraljeve družine, vendar se je po Bøhlerjevih besedah nekdo odločil stvar pustiti pri miru.

Na udaru kritik je tudi policija, ki naj bi dovolila, da so se ti dogodki odvijali brez pravega posredovanja, Marius pa je bil prepuščen samemu sebi, čeprav je že kot najstnik hodil po robu zakona.

To ni prvič, da je sin žene norveškega prestolonaslednika vpleten v škandale: prejšnji primeri preiskav, pravnih postopkov in osebnih težav so dodatno očrnili njegov javni ugled.

Do nedavnega je bil v programu za zdravljenje odvisnosti, proti njemu pa je bila vložena tudi obtožba za večkratno posilstvo in spolno nadlegovanje, povzema T portal.