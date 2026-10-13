Sin slavnega igralca se je poročil dva tedna po družinski tragediji, na poroki zbrana hollywoodska smetana (FOTO)

Sin igralca Roba Lowea, 33-letni Matthew Lowe, se je poročil z Emily Markus. Na poročnem slavju v Santa Barbari v Kaliforniji v ZDA so se zbrala številna znana imena iz sveta zabave, med njimi Cameron Diaz, Katy Perry, Chris Pratt in Adam Levine. Poročni obred je vodila igralka Gwyneth Paltrow, poroča Page Six.

Mladoporočenca sta na ta pomembni dan podprla tudi Matthewova starša, Rob Lowe in njegova žena Sheryl Berkoff, s katero je igralec poročen že 35 let. Na poroki je bil tudi Matthewov mlajši brat, 30-letni igralec John Owen Lowe. Emily Markus je tik pred poroko na Instagramu objavila fotografijo prazničnega vzdušja v restavraciji Bluewater Grill v Santa Barbari in ob njej zapisala, da se je začel poročni konec tedna.

Družino je tik pred poroko prizadela tragedija

Za družino Lowe je poročno slavje prišlo v izjemno težkem obdobju. Manj kot dva tedna pred poroko je umrla 13-letna Fiona Lowe, hči Robovega mlajšega brata, igralca Chada Lowea, in producentke Kim Painter. Družina je potrdila njeno smrt in prosila za zasebnost v tem težkem obdobju.

»Globoko nas je strla izguba naše ljubljene Fione. Bila je prijazna deklica, bistra, ustvarjalna in oboževala je ples. Njene sestre so jo naravnost oboževale, starši pa so jo imeli neizmerno radi. Bila je luč naših življenj,« je družina zapisala v izjavi za Page Six.

Chad Lowe in Kim Painter imata še dve hčerki, 17-letno Mabel in 10-letno Nixie.

Družina se je od Fione poslovila tudi na družbenih omrežjih

Po tragediji so se družinski člani Fioni poklonili tudi na družbenih omrežjih. Matthewov brat John Owen je objavil verze pesmi Hope Is the Thing with Feathers ameriške pesnice Emily Dickinson, katere naslov bi lahko prevedli kot Upanje je ptica s perutmi. Pesem govori o upanju, ki v človeku vztraja tudi v najtežjih trenutkih, poroča Jutranji list.