Sin slavnega igralskega para je bil nekoč deklica, lani je predstavil novo ime

Fin Affleck, prej znan kot Seraphina, se je med jesenskim sprehodom z mamo Jennifer Garner pojavil v slogu svojega očeta Bena Afflecka, s čimer je potrdil svojo novo identiteto in modno samozavest.

Jennifer Garner Fin Affleck FOTO: Profimedia

16-letni Fin je bil oblečen v temno moder pulover in kavbojke, njegov videz pa je marsikoga spomnil na viralno fotografijo Bena iz leta 2016, ko je bil v podobnem slogu ujet med kajenjem.

Fin, ki je bil prej znan kot Seraphina Rose, je svoje novo ime javno razkril aprila 2024 na komemoraciji za dedka Williama Jacka Garnerja, kjer je prvič nastopal kot Fin Affleck in prebral svetopisemski verz.

Poleg Fina imata Jennifer in Ben še dva otroka, 13-letnega sina Samuela in 19-letno hčer Violet, ki trenutno študira na univerzi Yale.

Ben Affleck in Jen Garner FOTO: Profimedia

Par se je razšel leta 2015, ločitev pa dokončno uredil tri leta kasneje. Kljub ločitvi sta ohranila dobre odnose in ostajata predana skupnemu starševstvu.