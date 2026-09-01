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Sin tragično preminule zvezdnice serije Glee po stopinjah staršev

Desetletni deček je dobil prvo filmsko vlogo in bo zaigral ob očetu.
FOTO: Vittorio Zunino Celotto/Gettyimages
FOTO: Vittorio Zunino Celotto/Gettyimages
M. Fl.
 1. 9. 2026 | 13:25
3:19
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Sin Naye Rivere in Ryana Dorseyja stopa po stopinjah staršev, dobil je namreč prvo vlogo na filmskem platnu. Nastopil bo v novem celovečercu z izvirnim naslovom The Burning Valley (Dolina v ognju), ki ga je režiral Evan Coury. V svojem filmskem prvencu bo igral lik, ki je na spletni strani IMDb trenutno naveden kot sin, medtem ko bo Ryan upodobil lik z imenom oče. Uradni povzetek filma na spletni strani še ni objavljen, vendar je Coury v pogovoru za časopis The Tribune-Review iz Pensilvanije, kjer so v začetku avgusta začeli snemati film, povedal, da govori o deindustrializaciji. »Film govori o jeklarju, ki, ko podjetje napove zaprtje jeklarne, izgubi službo,« je režiser povedal za časnik. »To ga popelje na potovanje, med katerim tava po svojem mestu v območju Rust Belt.«

Film  je Couryjev režijski prvenec, pred tem je nastopil v nekaj igralskih vlogah. Režiser začetnik, ki je odraščal v mestu New Kensington v Pensilvaniji, blizu krajev Brackenridge in Arnold, kjer snemajo celovečerec, je projekt za The Tribune-Review opisal kot majhnega in poetičnega. »Moje upanje je, da bomo zgodovino naše regije prikazali skozi osebno izkušnjo enega človeka,« je dejal. V igralski zasedbi so po podatkih IMDb-ja še Tyler Miles, JB Brown, Joseph Ducar, Whip Hubley, Patrick Jordan, Sam Lothard, Joseph Mazza in Sheila McKenna.

Pred prvo filmsko vlogo je nastopil že na odru

Preden je dobil svojo prvo filmsko vlogo, je Josey pri osmih letih kot igralec debitiral v gledališki predstavi Seussical Jr. v domači zvezni državi njegovega očeta, Zahodni Virginiji, je leta 2024 poročal NBC-jev lokalni kanal KTVB. Oče in sin sta se leta 2023 preselila iz Los Angelesa v Zahodno Virginijo. Ryan Dorsey je medtem znan po vlogah v serijah Yellowstone, Ray Donovan in Justified, nazadnje pa je nastopil v seriji Palm Royale.

Josey je leta 2020 izgubil mamo

Josey je vlogo v filmu dobil šest let po smrti njegove mame Naye Rivere, ki je umrla 8. julija 2020, stara je bila 33 let. Deček in zvezdnica serije Glee sta se takrat kopala v jezeru Piru v okrožju Ventura v Kaliforniji, ko je Naya zašla v težave in se utopila. Naya Rivera in Ryan Dorsey sta se poročila julija 2014, tri mesece po tem, ko je končala zaroko z raperjem Big Seanom. Poročena sta bila dve leti, nato pa je ona leta 2016, ko je bil Josey star 14 mesecev, vložila zahtevo za ločitev.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Lani je Ryan v svojem prvem intervjuju po Riverini smrti za People povedal, da so sicer prisotni težki trenutki, vendar je Josey zelo vesel otrok. »Zbuja se srečen, poln energije,« je takrat dejal. »Trudim se biti najboljši starš, kar sem lahko, in vzgojiti dobrega mladega človeka. Daje mi razlog, da nadaljujem svoje življenje.« O tem, da je Josey moral biti priča smrti svoje mame, je Ryan zaupal: »Popolnoma sem pretresen, ker je moral videti njene zadnje trenutke.«

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