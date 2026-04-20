Sivi lasje in velik trebuh: kaj se dogaja s Tomom Cruisom

Tom Cruise je v novem filmu režiserja Alejandra G. Injarrita videti skoraj neprepoznavno: sivi lasje, velik trebuh in izrazito postaran videz zaznamujejo prve prizore iz filma Digger, ki so jih predstavili na festivalu CinemaCon v Las Vegasu. Prav ta nepričakovana preobrazba je postala ena glavnih tem predstavitve studia Warner Bros, Cruiseov novi lik pa že opisujejo kot eno njegovih najzahtevnejših vlog doslej.

Zvezdnik v filmu igra Diggerja Rockwella, starejšega naftnega mogotca, čigar podjetje stoji za ogromno energetsko in ekološko krizo z globalnimi posledicami. Cruise je pred prikazom prvih prizorov dejal, da gre za vrsto filma, zaradi katere si je želel postati igralec, nato pa dodal: »Potreboval sem 40 let, da sem lahko obul čevlje Diggerja Rockwella in odigral vse njegove plati.«

V do zdaj širši javnosti še skritih prizorih se Cruise pojavi kot opazno postaran direktor naftne družbe, s sivimi lasmi, trebuhom in južnjaškim naglasom, ki poskuša obvladati katastrofo, pri kateri je sam sodeloval. Po opisu prikazanih kadrov je njegov lik milijarder, ki živi v razkošnem domu, skrbi za bolno mačko in hkrati skuša nadzorovati pripoved o uhajanju metana, ki grozi milijonskim množicam. Eno ključnih sporočil iz predstavljenega materiala se glasi: »Ne moremo nadzorovati toka narave, lahko pa vsaj nadzorujemo pripoved,« kar jasno nakazuje, da bo film prepletal satiro, črni humor in politično kritiko. John Goodman v filmu igra predsednika Združenih držav, njegov lik pa Cruiseovega Diggerja pozove, naj poskuša popraviti kaos, ki ga je povzročil. V igralski zasedbi so še Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde in Emma D'Arcy.

Drugačna vrsta neustrašnosti

Režiser Alejandro G. Injarritu je povedal, da je idejo za film dobil pred devetimi, Toma je k projektu povabil pred sedmimi leti. O glavni zvezdi je dejal: »Vemo, da je neustrašen; kaskaderski podvigi, letala, skoki. A moram reči, da je upodobiti ta lik drugačna vrsta neustrašnosti,« in dodal: »Mislim, da bi to lahko bila njegova najzahtevnejša vloga.«

Na dogodku je bil še bolj neposreden: »Gledati Toma Cruisa, kako postane Digger Rockwell, je res presenetljivo.« Cruise mu je pohvalo vrnil in dejal, da je film divji in zabaven ter da komaj čaka, da ga vidi občinstvo. Režiser ga je že prej opisal z besedami: »Vse, kar lahko povem, je, da gre za brutalno, divjo komedijo katastrofalnih razsežnosti.« Dodal je še: »Nor je. Strašljiv, smešen in lep,« povzema Yahoo.com.