Tiktokerka Anja ga ves čas držala v rokah, na fotografijah v ospredju njena razkošna zadnjica (FOTO)

Tiktokerka in nekdanja udeleženka srbskih resničnostnih šovov Anja Todorović je na družbenem omrežju objavila vroč posnetek, na katerem upravlja jahto, s svojo podobo v kopalkah pa navdušila sledilce. Anja je znana po tem, da s sledilci deli vsebine iz vsakdanjega življenja, pogosto pa jo lahko vidimo tudi v izzivalnih opravah, ki pritegnejo veliko pozornosti javnosti.

Tako je bilo tudi tokrat, saj se je Anja znašla v nekoliko drugačni vlogi. Prevzela je krmilo, na posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, pa je mogoče videti, kako upravlja jahto. Privlačna svetlolaska je nosila bleščeče modre bikinke, v ospredju pa sta bili njena izrazita zadnjica in bujno oprsje. Med upravljanjem plovila ves čas ni izpustila krmila iz rok, njeni lasje pa so plapolali v vetru, kar je razkrivalo, da je lepotica precej pospešila. V družbi prijateljev je očitno zelo uživala. Med plovbo in upravljanjem jahte se je zabavala, ob tem pa je celo zaplesala in z obraza ni umaknila nasmeha, poroča Informer.rs.