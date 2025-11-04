Škandal, ki je pretresel Monako: bivši mož princese je molčal 30 let

Skoraj tri desetletja po tem, ko je svet izvedel za afero, ki je končala njegov zakon z monaško princeso Stephanie, je 60-letni Daniel Ducruet končno povedal svojo plat zgodbe.

V pogovoru za italijansko oddajo La Volta Buona je razkril, da je bil, kot trdi, žrtev podtikanja in manipulacije ter da so škandalozne fotografije iz leta 1996, ki so takrat pretresle Monako in ves svet, rezultat skrbno načrtovane pasti.

Ljubezenska zgodba kot iz filma

Zgodba monaške princese Stephanie, mlajše sestre sedanjega monaškega kneza Alberta in Daniela Ducrueta, je bila sprva videti kot prava filmska romanca. Spoznala sta se leta 1991, ko je bil on, nekdanji policist, zadolžen za princeso in njeno varnost.

Profesionalna bližina se je hitro spremenila v ljubezen leta 1992 sta dobila sina sin Louisa, dve leti pozneje pa še hči Pauline.

Par se je poročil 1. julija 1995, a zakon ni trajal dolgo. Le leto pozneje, avgusta 1996, so svet obkrožile fotografije Ducrueta z belgijsko striptizeto Fili Houteman, posnete v vili v kraju Villefranche-sur-Mer.

Posnetki so povzročili medijski vihar in šok v Monaku, princesa Stephanie pa je kmalu zatem vložila zahtevo za razvezo. Njuna zakonska zveza je bila uradno končana 4. oktobra 1996.

»Bil sem žrtev pasti.«

Danes, skoraj 30 let pozneje, Ducruet trdi, da zgodba ni bila takšna, kot so jo takrat prikazali mediji.

»Bil sem žrtev pasti,« je povedal v oddaji La Volta Buona italijanske voditeljice Caterine Balivo, poroča Vanity Fair Italia.

»Bil sem zapeljan in omamljen, vse je bilo načrtovano, da bi me lahko odstranili. Mlad član moje avtomobilistične ekipe me je prosil, naj pomagam njegovemu dekletu, ki jo je poslal na jug Francije.

Obiskal sem jo v vili, a sem iz previdnosti s seboj vzel prijatelja.«

Po njegovih besedah se je to, kar je sprva delovalo kot nedolžen obisk, hitro spremenilo v skrbno organizirano sceno.

»Ko sva prispela, sta dekle in njena prijateljica sedeli ob bazenu. Ponudili sta nama vino, v katerem so, kot sem pozneje ugotovil, bile določene snovi.

Paparac je bil že pripravljen in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Na fotografijah nisem bil pravi jaz,« je dejal Ducruet.

Neuspešni poskusi, da bi preprečil škandal

Po njegovih besedah je še istega večera vse povedal Stephanie.

»Jokala je, vendar ni rekla, da želi razvezo. Verjela sva, da bova to prebrodila,« se spominja.

Kmalu pa je prejel anonimni klic:

»Nekdo mi je rekel: Imel si dovolj časa, zdaj si mrtev. Takrat sem razumel, da so fotografije že v javnosti.«

V obupu je poskusil preprečiti objavo in je italijanskim novinarjem ponudil veliko vsoto denarja, vendar je bilo prepozno, čez nekaj dni so se fotografije pojavile na naslovnicah po vsem svetu.

Morda bi se vseeno razšla ...

Z današnjega zornega kota, skoraj tri desetletja kasneje, Ducruet pravi, da ne išče senzacije, ampak razumevanje.

»Morda bi se s Stephanie tako ali tako razšla, življenje je nepredvidljivo. Toda takrat sva bila zaljubljena in ni bilo namenjeno, da bi se končalo tako,« je dejal.

Kljub vsemu so danes odnosi med nekdanjima zakoncema dobri. Sama princese Stephanie je leta 2018 v intervjuju za gala.fr povedala: »Ne glede na vse še vedno smo družina,« povzema Mail Online.