Škandal na dvoru: aretirali sina norveške princese in to še pred jutrišnjim začetkom sojenje zaradi obtožb posilstva

Norveška policija je sporočila, da so aretirali sina norveške princese Mette-Marit Tjessem Hoiby, proti kateremu se bo v torek začelo sojenje zaradi obtožb posilstva. Mariusa Borga Hoibyja so prijeli v nedeljo zaradi suma fizičnega napada in groženj z nožem. Njegova mati se je medtem znašla pod pritiskom zaradi povezav z Jeffreyjem Epsteinom.

Njeno ime se v korespondenci z Epsteinom v dokumentih pojavi več stokrat. Dokumenti vključujejo elektronska sporočila iz obdobja med letoma 2011 in 2014 ter po poročanju Politica razkrivajo prijazen ton v dopisovanju, pa tudi dejstvo, da je norveška princesa januarja 2013 štiri dni preživela v Epsteinovi rezidenci v Palm Beachu na Floridi.

Hoiby minuli konec tedna postal nasilen

Kot je sporočila policija, je 29-letni Hoiby minuli konec tedna postal nasilen, aretirali pa so ga v nedeljo zvečer zaradi suma povzročitve telesnih poškodb, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja. Kje je bila aretacija izvedena.

Hoiby, ki uradno ni član norveške kraljeve družine, se je rodil v razmerju, ki ga je njegova mati Mette-Marit Tjessem Hoiby imela, preden se je poročila z norveškim prestolonaslednikom Haakonom.

Sooča se z obtožbami posilstva, nasilja v družini in napadov

V torek se bo na okrožnem sodišču v Oslu začelo sojenje 29-letniku, ki se v 38 točkah med drugim sooča z obtožbami posilstva, nasilja v družini in napadov na bivša dekleta. Hoiby je poleti 2024 priznal, da je bil pod vplivom alkohola in kokaina nasilen do svojega takratnega dekleta, medtem ko obtožbe o spolnih kaznivih dejanjih zanika.

Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 16 let zapora. Za sojenje, ki naj bi trajalo do sredine marca, v javnosti vlada veliko zanimanje.