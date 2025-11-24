Škandal na lepotnem tekmovanju! Ali je bil izbor Miss Universe prirejen? To razkriva sodnica ...

Le nekaj ur po razglasitvi nove Miss Universe se je razvnela prava drama! Ena od sodnic je javno podvomila o poštenosti tekmovanja in razburkala svet lepotnih tekmovanj. V Bangkoku je 21. novembra 2025 naslov Miss Universe osvojila Mehičanka Fatima Bosch. A slavje ni trajalo dolgo – sodnica Natalie Glebova je javno izrazila dvome o legitimnosti rezultatov. Spomnimo, Glebova je bila v žirijo imenovana šele po tem, ko je sodnik Omar Harfouch odstopil zaradi, kot je dejal, »pomanjkanja transparentnosti« pri izbiri finalistk. Po njegovem naj bi organizatorji brez vednosti žirije vnaprej določili 30 od 136 tekmovalk.

Miss Universe 2005, Natalie Glebova, na dan, ko je osvojila laskavi naziv. FOTO: Sukree Sukplang Reuters Pictures

Nedolgo po finalu je Glebova na Instagramu objavila fotografijo prve spremljevalke, Miss Tajske, in pod njo zapisala: »Moja zmagovalka!« Ob tem je poudarila, da vsaka sodnica glasuje po lastnem prepričanju, a dodala: »Ko sem zmagala leta 2005, je bil na odru vedno prisoten revizor z zapečatenimi rezultati. Želim si, da bi se to vrnilo.« Zadevo dodatno zapleta dejstvo, da je Glebova osebno pripravljala eno od letošnjih tekmovalk – Miss Kanade, ki se je uvrstila v najboljšo trideseterico. Kritiki opozarjajo, da gre za možen konflikt interesov, saj je sodnica ocenjevala svojo lastno varovanko.

Kanadsko-ruska lepotica je sicer leta 2005 kot predstavnica Kanade osvojila krono Miss Universe – prav tako v Bangkoku. Danes deluje kot podjetnica, »life coach« in motivacijska govornica. Organizatorji se na obtožbe za zdaj niso odzvali, mnogi pa se sprašujejo – je bila nova Miss Universe res izbrana pošteno, ali je v ozadju nekaj več?

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters