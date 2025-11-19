Škandal na Miss Universe? Zadnji trenutek odstopil član žirije

Komaj tri dni pred veliki finalom tekmovanja za Miss Universe, ki bo potekal v tajski prestolnici Bangkok, je nenadoma in povsem nepričakovano odstopil eden od članov strokovne žirije.

Gre za skladatelja Omarja Harfoucha, ki je na družabnem omrežju s sledilci delil tudi razlog za umik, ki je mnoge povsem šokiral. Najprej je Harfouch izrazil svojo »globoko zmedo in zaskrbljenost«, saj naj bi izvedel, da je bila ustanovljena »improvizirana žirija«, ki bi med tekmovalkami iz 136 držav, med katerimi je tudi naša Hana Klaut, izbrala 30 finalistk za četrtkov finalni izbor.

Osem »uradnih« članov žirije, med katerimi je bil do nedavno tudi sam, o tem menda ni vedelo nič niti niso bili povabljeni k sodelovanju, je še zatrdil Harfouch in dodal, da je za vse skupaj izvedel preko družabnih omrežij.

»Rezultati tega izbora so trenutno skrivnost,« je glasbenik zapisal na družabnem omrežju. V drugi objavi je Harfouch trdil, da neuradni žirijo »sestavljajo posamezniki s potencialno velikim navzkrižjem interesov zaradi nekaterih [osebnih] odnosov z nekaterimi tekmovalkami za Miss Universe, vključno z osebo, odgovorno za štetje glasov in upravljanje rezultatov, kar predstavlja nadaljnje navzkrižje interesov«.

»Po nespoštljivem pogovoru z izvršnim direktorjem izbora za Miss Universe Raulom Rocho o pomanjkanju transparentnosti v postopku glasovanja za Miss Universe sem se odločil, da odstopim kot član žirije in zavrnem sodelovanje v tej šaradi,« je zapisal Harfouch in dodal: »Prav tako ne bom predvajal glasbe, ki je bila napisana za ta dogodek.«

Organizatorji Miss Universe so na njegove očitke v torek odgovorili, prav tako preko družabnega omrežja. V izjavi so navedli, da nameravajo »pojasniti nekatere netočnosti v zvezi z uradnimi postopki ocenjevanja 74. tekmovanja Miss Universe« ter trditve Harfouchija označili za napačne.

»V organizaciji Miss Universe želimo pojasniti, da ni bila ustanovljena nobena improvizirana žirija, da nobena zunanja skupina ni bila pooblaščena za ocenjevanje tekmovalk ali izbiro finalistov in da vsa ocenjevanja tekmovanj še naprej sledijo ustaljenim, preglednim in nadzorovanim protokolom,« so med drugim zapisali.

In dodali: »Glede na zmedo g. Harfoucha, njegovo javno napačno razlago programa in njegovo izraženo željo, da ne bi sodeloval kot član žirije, bomo organizatorji Miss Universe spoštovali njegov umik.«