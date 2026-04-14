  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AFERA EPSTEIN

Škandal trese Belo hišo! Spregovorila je Mary Trump, preberite, kaj vse je izjavila o Melaniji

Mary Trump je izjavila, da je izjava Melanie Trump v resnici poskus obvladovanja škode, saj nasprotuje številnim dokumentarnim dokazom.
Melania Trump. FOTO: Evan Vucci Reuters
S. U.
 14. 4. 2026 | 08:25
A+A-

Mary Trump, nečakinja Donalda Trumpa, psihologinja in avtorica bestselerja Too Much and Never Enough, je ostro kritizirala nedavno izjavo Melanije Trump o njenih domnevnih povezavah z Jeffreyjem Epsteinom in Ghislaine Maxwell, ki jo je označila za "podlo in bizarno". V intervjuju za Daily Beast je namreč povedala, da je izjava Melanije v resnici poskus obvladovanja škode, saj nasprotuje številnim dokumentarnim dokazom.

Prva dama ZDA je v svoji izjavi zahtevala, da prenehajo "laži" o njeni povezavi z obsojenim spolnim prestopnikom. Pozvala je Kongres, da omogoči odprto pričanje Epsteinovih žrtev, in kategorično zanikala kakršno koli povezavo z Epsteinom in njegovo sodelavko. Priznala je, da je bila posneta z Epsteinom na fotografijah, vendar je poudarila, da je le občasno prisostvovala njihovim zabavam, ker se družbeni krogi prekrivajo. Izjavila je, da ni bila žrtev in da nima nobenih odnosov z njima.

Vendar je ta izjava hitro sprožila negativne odzive, saj obstajajo dokumentarni dokazi, ki ji nasprotujejo, med drugim e-poštna izmenjava z Ghislaine Maxwell, ki se zaključi s podpisom "Love, Melania". Mary meni, da je izjava njene tete izjemno problematična iz več razlogov. »Trdi, da nima nobene povezave z Ghislaine Maxwell in Jeffreyjem Epsteinom … a obstaja toliko dokumentarnih dokazov, ki temu nasprotujejo,« je dejala, piše Daily Beast.

Dodala je, da je še posebej "podlo", da Melania poudarja, da ni bila žrtev. Po mnenju Trumpove to dejansko odpira možnost, da je prostovoljno vstopila v odnose z "dvema človekoma, za katere vemo, da sta med najhujšimi na svetu". Trumpova nečakinja posebej izpostavi bizarnost trenutka, v katerem je bila izjava objavljena. »Čeprav je ta izjava bizarna iz več razlogov, je najpomembnejše to, da je ponovno usmerila pozornost na temo, ki jo Donald Trump že od začetka drugega mandata poskuša odstraniti iz fokusa,« je povedala.

Po njenem mnenju Donald Trump celotno zgodbo o Epsteinovem primeru od začetka opisuje kot "demokratsko prevaro" in si želi, da se o njej več ne govori. Melania pa je nasprotno temu ponovno odprla to temo. »Čudno je, da mora prva dama ZDA iti ven in povedati, da nima zveze s pedofilom, to običajno ni nekaj, kar bi pričakovali od prve dame,« je komentirala in ob tem dodala, da meni, da Melania poskuša zaščititi sebe pred nečim, kar bi lahko prišlo v javnost. »Zdi se neverjetno, da za to izjavo ni potrebovala dovoljenja … razen, če ni šlo za distrakcijo od Irana,« je šaljivo dodala Mary, aludirajoč na šalo, ki trenutno kroži med opazovalci. Bela hiša naj bi bila domnevno nepripravljena na Melanijino izjavo, kar dodatno poudarja, kako nepričakovana in neusklajena je bila s Trumpovo strategijo.

Več iz teme

Melania TrumpDonald TrumpZDABela hišaJeffrey Epsteinafera
ZADNJE NOVICE
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

V pričakovanju festivala v Cannesu: ti legendi bosta prejeli častni zlati palmi

Tekmovalni program združuje avtorska imena in igralsko prepoznavne projekte.
14. 4. 2026 | 10:16
10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Mladoletna peška huje poškodovana pri trčenju z avtobusom!

Zgodilo se je na Seidlovi cesti v Novem mestu.
14. 4. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Skrivnost magnolij: starodavni cvetovi, ki jih oprašujejo hrošči

Magnolije navdušujejo s cvetovi, a njihova prava skrivnost se skriva v trdoživih pestičih, ki so tem starodavnim drevesom omogočili preživetje skozi milijone let.
14. 4. 2026 | 10:00
09:55
Šport  |  Športni trači
NBA

Luka Dončić moral nujno zapustiti Španijo: zdaj se vrača v ZDA, a ne tudi na parket

Ni še pravi čas, da se Luka Dončić vrne na parket, vendar je čas, da se vrne k ekipi.
14. 4. 2026 | 09:55
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOV UDAREC

Princ Harry v novih težavah, na njegov naslov prispela odmevna tožba

Britanskega princa Harryja toži dobrodelna afriška organizacija, pri ustanovitvi katere je leta 2006 sodeloval tudi sam.
14. 4. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki