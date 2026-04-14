Škandal trese Belo hišo! Spregovorila je Mary Trump, preberite, kaj vse je izjavila o Melaniji

Mary Trump, nečakinja Donalda Trumpa, psihologinja in avtorica bestselerja Too Much and Never Enough, je ostro kritizirala nedavno izjavo Melanije Trump o njenih domnevnih povezavah z Jeffreyjem Epsteinom in Ghislaine Maxwell, ki jo je označila za "podlo in bizarno". V intervjuju za Daily Beast je namreč povedala, da je izjava Melanije v resnici poskus obvladovanja škode, saj nasprotuje številnim dokumentarnim dokazom.

Prva dama ZDA je v svoji izjavi zahtevala, da prenehajo "laži" o njeni povezavi z obsojenim spolnim prestopnikom. Pozvala je Kongres, da omogoči odprto pričanje Epsteinovih žrtev, in kategorično zanikala kakršno koli povezavo z Epsteinom in njegovo sodelavko. Priznala je, da je bila posneta z Epsteinom na fotografijah, vendar je poudarila, da je le občasno prisostvovala njihovim zabavam, ker se družbeni krogi prekrivajo. Izjavila je, da ni bila žrtev in da nima nobenih odnosov z njima.

Vendar je ta izjava hitro sprožila negativne odzive, saj obstajajo dokumentarni dokazi, ki ji nasprotujejo, med drugim e-poštna izmenjava z Ghislaine Maxwell, ki se zaključi s podpisom "Love, Melania". Mary meni, da je izjava njene tete izjemno problematična iz več razlogov. »Trdi, da nima nobene povezave z Ghislaine Maxwell in Jeffreyjem Epsteinom … a obstaja toliko dokumentarnih dokazov, ki temu nasprotujejo,« je dejala, piše Daily Beast.

Dodala je, da je še posebej "podlo", da Melania poudarja, da ni bila žrtev. Po mnenju Trumpove to dejansko odpira možnost, da je prostovoljno vstopila v odnose z "dvema človekoma, za katere vemo, da sta med najhujšimi na svetu". Trumpova nečakinja posebej izpostavi bizarnost trenutka, v katerem je bila izjava objavljena. »Čeprav je ta izjava bizarna iz več razlogov, je najpomembnejše to, da je ponovno usmerila pozornost na temo, ki jo Donald Trump že od začetka drugega mandata poskuša odstraniti iz fokusa,« je povedala.

Po njenem mnenju Donald Trump celotno zgodbo o Epsteinovem primeru od začetka opisuje kot "demokratsko prevaro" in si želi, da se o njej več ne govori. Melania pa je nasprotno temu ponovno odprla to temo. »Čudno je, da mora prva dama ZDA iti ven in povedati, da nima zveze s pedofilom, to običajno ni nekaj, kar bi pričakovali od prve dame,« je komentirala in ob tem dodala, da meni, da Melania poskuša zaščititi sebe pred nečim, kar bi lahko prišlo v javnost. »Zdi se neverjetno, da za to izjavo ni potrebovala dovoljenja … razen, če ni šlo za distrakcijo od Irana,« je šaljivo dodala Mary, aludirajoč na šalo, ki trenutno kroži med opazovalci. Bela hiša naj bi bila domnevno nepripravljena na Melanijino izjavo, kar dodatno poudarja, kako nepričakovana in neusklajena je bila s Trumpovo strategijo.