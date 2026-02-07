Škandal v družini Gordona Ramsayja: kuhar razkril podrobnosti spora

Medtem ko olimpijski plavalec Adam Peaty in Holly Ramsay uživata v prvih dneh zakona in medenih tednih, njuno srečo kali dejstvo, da je med družinama prišlo do resnega spora. Ta je dosegel vrhunec, ko na njuni poroki, z izjemo ženinove sestre Bethany, ni bilo nikogar iz njegove družine. Že takoj je bilo jasno, da se dogaja nekaj resnega, po številnih ugibanjih v javnosti pa sta se odločila, da o zadevi Gordon in Tana Ramsay prvič spregovorita javno. V pogovoru za Daily Mail je slavni kuhar priznal, da je bilo zanju vse skupaj zelo pretresljivo. »Vse to je povsem njihova lastna odločitev, saj mi nismo storili ničesar od tega, kar se je pisalo v medijih. Ni bilo nespoštljivosti niti ignoriranja. Sprejeli smo jih z odprtimi rokami,« je dejal Gordon. Dodal je, da so jim za zaročno zabavo poslali avtomobil z voznikom in se do njih vedli kot do kraljeve družine. »Zato nas je val negativnih člankov zelo prizadel. Še posebej težko je vse to prenesla Tana,« je povedal.

Na vprašanje, ali je sprava z Adamovo družino še mogoča, je Gordon spravljivo odgovoril: »Rad bi, da bi se s Tano odpravila v Nottingham, se z njimi srečala in bi potegnili črto. To, da ne pridejo na poroko, je bila želja Adama in Holly, mi pa smo jo morali spoštovati. Obstajajo stvari, ki jih morajo kot starši razrešiti sami. To nima zveze z nami, želimo si samo iti naprej, da bi Adam in Holly lahko mirno živela skupno življenje.« Tana je dodala, da sama dobro ve, kako boleči so lahko družinski spori: »Tudi v moji družini so bili konflikti in pri tem nikoli ni zmagovalcev. Hvaležna sem, da nam je uspelo premagati težave in znova zgraditi lepe odnose. Ni treba, da ste najboljši prijatelji, pomembno pa je, da ste drug do drugega spoštljivi. Dokler traja prepir, nihče ne more biti srečen.«

Kako se je spor sploh začel?

Ni povsem jasno, kdaj so se začele družinske težave, vendar se govori, da so se napetosti okrepile po Adamovi zaroki s Holly septembra 2024. Razmere so se še poslabšale po razkošni dekliščini, ki jo je Holly organizirala na posestvu Soho Farmhouse v Cotswoldsih. Nanjo, čeprav je bila med gosti Victoria Beckham, tesna prijateljica Tane Ramsay, Adamova mama Caroline, ni bila povabljena. Adamova teta Louise Williams je to odločitev javno kritizirala in jo označila za razdiralno in bolečo. V sporočilu je zapisala:

»Videla sem tudi sporočila, ki sta si jih izmenjevala Holly in Adam, in iskreno sem od obeh pričakovala več. Moji sestri je bila zadana rana, ki se bo težko, če sploh kdaj, zacelila.« Kmalu se je oglasil Adam in dejal, da je podoba v medijih enostranska. »V zadnjih dneh je bilo o zasebnem življenju mene in Holly objavljenih veliko stvari. Tudi moja sestra Bethany je bila tarča napadov. Večina tega je pretirana in neresnična, še posebej pa boli, da so vse to spodbudili nekateri člani moje družine,« je povedal plavalec. Dodal je, da zaradi policijske preiskave resnih dogodkov iz preteklosti ne more razkrivati podrobnosti: »Tisti, ki me poznajo, vedo, da se trudim biti boljši človek in svetu prispevati nekaj pozitivnega.«