Škandali so ji uničili kariero: od priljubljene televizijske mame do ene najbolj osovraženih zvezdnic

Ameriška igralka in komičarka Roseanne Barr je pred nedavnim praznovala 74. rojstni dan. Slavo ji je prinesla kultna televizijska serija Roseanne, ki je zaznamovala devetdeseta leta, vendar so njeno uspešno kariero pozneje zasenčili rasistični izpadi, teorije zarote in številni škandali. Roseanne Barr se je rodila 3. novembra 1952 v Salt Lake Cityju. Preden je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih zvezdnic, je delala kot natakarica in nastopala v komičnih klubih. Občinstvo je osvojila z ostrim humorjem, sarkazmom in šalami o vsakdanjem življenju ameriških družin. Prav takšen pristop ji je odprl vrata v Hollywood.

Velik uspeh je prišel leta 1988, ko so začeli predvajati serijo Roseanne. V njej je upodobila Roseanne Conner, glasno, trmasto in duhovito mamo treh otrok, ki se je skupaj z možem Danom, igral ga je John Goodman, spopadala s finančnimi težavami in družinskimi izzivi. Za razliko od dotedanjih televizijskih družin Connerjevi niso živeli popolnega življenja. Serija je odkrito obravnavala revščino, brezposelnost, nasilje in druge družbene težave.

Predvajali so jo devet sezon, vse do leta 1997, Barrova pa je za svojo vlogo prejela nagrado emmy in zlati globus. Postala je ena najbolje plačanih televizijskih igralk in simbol ameriškega delavskega razreda. Toda njena eksplozivna osebnost je pogosto povzročala težave tudi zunaj televizijskih kamer. Televizijski producent Chuck Lorre je pred kratkim razkril, da je bilo sodelovanje z njo izjemno zahtevno, saj ni prenesla dejstva, da njene dialoge pišejo drugi scenaristi.

Prvi škandali in vse bolj kontroverzne izjave

Prvi veliki javni škandal je doživela že leta 1990. Na bejzbolski tekmi je namerno slabo in hripavo odpela ameriško himno, se nato prijela za mednožje in pljunila na tla. Njen nastop je sprožil ogorčenje javnosti, kritiziral jo je celo takratni ameriški predsednik George H. W. Bush. V naslednjih letih je z novimi političnimi izjavami, širjenjem teorij zarote in žaljivimi komentarji na družbenih omrežjih večkrat poskrbela za nove polemike.

Rasistična objava, ki ji je uničila kariero

Največji udarec je njena kariera doživela leta 2018. Po več kot dveh desetletjih se je serija Roseanne vrnila na televizijske zaslone in znova dosegla izjemno gledanost. Toda veselje ni trajalo dolgo. Barrova je na družbenem omrežju Twitter objavila rasistično sporočilo, v katerem je Valerie Jarrett, nekdanjo svetovalko ameriškega predsednika Baracka Obame, primerjala z opico iz filmske franšize Planet opic.

Televizijska mreža ABC je serijo nemudoma ukinila, od igralke pa so se distancirali tudi njeni soigralci. Sicer se je opravičila, pozneje pa trdila, da je sporno objavo napisala pod vplivom uspavalnega zdravila Ambien. Kljub temu je izgubila televizijski angažma in podporo velikega dela Hollywooda. Serija se je nadaljevala pod naslovom Connerjevi, vendar brez nje. Scenaristi so njen lik odstranili iz zgodbe.

Po odpovedi se je še bolj usmerila v politiko

Po izgubi televizijske vloge se je še bolj posvetila politiki. Javno je podprla Donalda Trumpa in nadaljevala širjenje kontroverznih trditev. Leta 2023 se je vrnila k nastopanju v živo s komičnim šovom, v katerem je spregovorila o svojem kariernem padcu in sporu s Hollywoodom.

Danes si Roseanne Barr ponovno prizadeva za vrnitev na televizijske zaslone. Dela na neodvisni seriji, ki jo financira sama. Trdi, da ji novi projekt pomaga prebroditi posledice škandala iz leta 2018. Čeprav je njeno ime še vedno povezano s številnimi polemikami, ni mogoče zanikati, da je s serijo Roseanne pustila pomemben pečat v zgodovini ameriške televizije.