Škandalozno ljubezensko življenje Stephena Hawkinga

Ljubezensko življenje Stephena Hawkinga je bilo skoraj tako zapleteno kot njegove znanstvene teorije. Britanski fizik je star 76 let, potem ko je več kot 50 let živel z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), umrl leta 2018. Njegovo ljubezensko življenje je, odkar se je njegovo ime skupaj s fotografijo, na kateri v družbi dveh žensk v kopalkah leži na ležalniku ob bazenu, pojavilo v dokumentih Jeffreyja Epsteina, ponovno v središču zanimanja. Podrobnosti o datumu in kraju nastanka posnetka niso znane, vzniknile pa so informacije, da je nastal prav na Epsteinovem otoku. Njegova družina se je kasneje na fotografijo odzvala in pojasnila, da sta ženski na sliki njegovi dolgoletni negovalki iz Združenega kraljestva.

FOTO: Porfimedia

Hawkingov dolgoletni prijatelj Leonard Mlodinow je napisal knjigo Stephen Hawking: spomin na prijateljstvo in fiziko (Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics), v kateri je razkril podrobnosti o njegovih zakonih in aferah. Hawking se je prvič poročil z Jane Wilde Hawking v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta bila oba v svojih dvajsetih in ko so se pri njem začeli pojavljati prvi znaki ALS. Njegova diagnoza je močno vplivala na njuno fizično ljubezensko življenje. Jane je tako v naslednjih desetletjih postala bolj negovalka kot žena. Hranila ga je, oblačila, kopala in ga spremljala na številnih obiskih bolnišnice.

FOTO: Profimedia

Poročena sta bila do leta 1995, vendar se je on že deset let prej zaljubil v medicinsko sestro Elaine Mason, ki je v knjigi opisana kot ognjevita rdečelaska, ki se je zagotovo znala spogledovati. Elaine je bila takrat poročena tudi sama, njen mož David Mason pa je povsem po naključju pomagal pri razvoju Hawkingovega sintetizatorja govora. Po pisateljevih besedah je bil eden od razlogov za njuno povezanost ta, da je bila Elaine ekstravagantna, kakršen bi bil Hawking tudi sam, če bi lahko uporabljal svoje telo. Nje njegovo fizično stanje ni odvrnilo, nasprotno, prav to jo je privlačilo. Leta 2015 je njegova prva žena Jane o zakonu povedala: »Resnica je bila, da so bili v našem zakonu štirje partnerji: Stephen, jaz, bolezen motoričnih nevronov in fizika. Če bi odšteli bolezen, bi ostala samo fizika.«

Ljubimec njegove žene je živel z njima

Jane se je platonsko zbližala s prijateljem Jonathanom Hellyerjem Jonesom. Spoznala sta se leta 1977, ko sta se pridružila lokalnemu cerkvenemu zboru. Pozneje se je z blagoslovom profesorja Hawkinga, ki je želel, da po njegovi smrti nekdo skrbi za njegovo ženo in otroka, preselil v družinsko stanovanje v Cambridgeu. Čeprav sta Jane in Jonathan dolgo ohranjala platonsko razmerje, naj bi Hawking postajal vse bolj nezadovoljen.

Druga poroka z Elaine Mason

Leta 1990 je po 26 letih zakona zapustil Jane in se preselil v stanovanje z Elaine. Pet let kasneje se je od prve žene ločil in se leta 1995 poročil z medicinsko sestro. Elaine je Leonardu povedala, da je pomagala Stephenu, a tudi on njej. Pojasnila je, da prihaja iz disfunkcionalne družine in da se njeni starši niso veliko ukvarjali z otroki. Svojega bivšega moža je sicer imela rada, vendar nista bila zaljubljena. Z njim se je poročila pri 25 letih, ker je bil prvi moški, ki jo je zaprosil. Dejala je še, da sta bila s Hawkingom zaljubljena drug v drugega in da jo je sprejel takšno, kakršna je. Vendar zakon ni bil brez težav. Hawkingova otroka Lucy Hawking in Timothy Hawking sta mačeho obtoževala, da jima omejuje dostop do očeta.

FOTO: Profimedia

Leta 2004 so medicinske sestre, ki so skrbele za fizika, policiji prijavile sum, da ga druga žena fizično in čustveno zlorablja. Hawking in Elaine sta obtožbe zanikala, policija pa je preiskavo ustavila. Mlodinow je njun odnos opisal kot burnega. Po njegovih besedah so se prepiri pogosto spreminjali iz sovražim te in nikoli te več nočem videti v ljubim te bolj kot karkoli na svetu. Ko je znanstvenik leta 2018 umrl, je ona izkazala spoštovanje svojemu takrat že nekdanjemu možu, a hkrati priznala težave v njunem zakonu. Dejala je, da je bil kot igralec, ki mora biti vedno v središču pozornosti, v središču vesolja in da mu je to dajalo energijo.

FOTO: AP

Od druge žene se je ločil zaradi ... medicinske sestre

Par se je, ko se je Hawking zaljubil v drugo medicinsko sestro, Diano King, ki je bila 39 let mlajša od njega, leta 2006 ločil. Čeprav sta se zaročila, je bilo fizika strah, da bi poroka povzročila še več težav z njegovimi otroki, zato se je odločil, da poroko odpove. Odločitev je Diano King, ki je Mlodinowu povedala, da je imel Hawking najbolj ljubek obraz na svetu in da je lahko po rahlem trzanju njegovih ust vedno razbrala, kaj v tistem trenutku misli, močno prizadela piše Glossy.rs.