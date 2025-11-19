Skriti signali med Melanio in Donaldom Trumpom? Poglejte, kaj se je dogajalo na sprejemu savdskega princa (VIDEO)

V Beli hiši je bilo v ponedeljek zvečer kot v filmu: rdeča preproga, zvezdniški gostje in blišč. Donald Trump je pripravil razkošno večerjo za savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ob njem pa, kot vedno brezhibno urejena, njegova žena Melania.

Prva dama je na sprejem prispela v osupljivi zeleni obleki do tal, brez naramnic in brez rokavov. Kljub temu da je v Washingtonu podobno vreme kot pri nas, se ni niti za trenutek ovila v šal ali ogrinjalo. Mrzlo? Melania tega nikakor ni pokazala. Stala je pokončno, samozavestno, skoraj kot kip, medtem ko sta z možem z roko v roki čakala eminentnega gosta.

Donald Trump si je nadel klasično temno obleko s suknjičem. Ko je princ prikorakal po rdeči preprogi, sta zakonca mirno stala drug ob drugem. Nobene posebne topline, nobenih mrkih pogledov, kot smo jih že kdaj videli. Vse je delovalo gladko in ustaljeno.

Prestižni gostje: od športnikov do tehnoloških mogotcev

Dogodek je bil pravi magnet za najmočnejša imena športa in biznisa. Med gosti so sedeli:

Cristiano Ronaldo, nogometni kralj, ki zdaj igra v saudski ligi Al-Nassr. Menda naj bi bil Barron Trump čisto navdušen nad srečanjem z njim.

Barron Trump je bil posebno vesel Cristiana Ronalda. FOTO: Tom Brenner Reuters

Gianni Infantino, šef Fife, ki se pogosto znajde na Trumpovi rdeči preprogi.

Elon Musk, ki se je po dramatičnem odhodu iz Trumpove administracije očitno vrnil v »mirno fazo«.

Tim Cook (Apple), Michael Dell (Dell), Jensen Huang (Nvidia), Lisa Su (AMD), Chuck Robbins (Cisco) … tehnološka smetana sveta.

FOTO: Tom Brenner Reuters

In seveda Donald Trump Jr., ki nikoli ne zamudi priložnosti, ko je v ospredju družinski imperij.

Vse to na prvi Trumpovi veliki diplomatski predstavi, odkar se je princ vrnil v ZDA po umoru novinarja Jamala Khashoggija.

Kdor je upal na kakšen namig, pogled, drobno iskro ali napetost med zakoncema – je lahko razočaran. Melania in Donald sta delovala nadvse zbrano in umirjeno.

FOTO: Tom Brenner Reuters

Prvi par ZDA in savdski princ Mohammed bin Salman. FOTO: Tom Brenner Reuters

FOTO: Tom Brenner Reuters