Skrivna poroka brata princese Diane

Enainšestdesetletni brat pokojne princese Diane se je na intimni poroki v puščavi Arizona poročil z osemnajst let mlajšo norveško arheologinjo Cat Jarman. To je njegov četrti zakon. Par je v zvezi dve leti, mladoporočenca sta se spoznala, ko se je Charles odzval na prošnjo, naj pregleda njeno knjigo Kralji reke (River Kings) iz leta 2021. Od takrat sta skupaj ustvarila podkast in sodelovala pri arheoloških izkopavanjih. V skupni izjavi sta povedala: »Oba sva neverjetno srečna, da sva od sodelavcev napredovala v prijateljstvo, nato pa v globoko ljubezen in povezanost. Vsako obdobje najine zveze je bilo prežeto s smehom in deliva strast do življenja.«

Poroka je sledila decembra lani zaključenemu pravnemu sporu med Cat in Charlesovo nekdanjo ženo, grofico Spencer. Pred dvema mesecema so mediji poročali, da sta Charles in Karen Spencer tudi uradno zaključila ločitev. Poročila sta se leta 2011. Charles ima z nekdanjo ženo Karen, ki je lani na instagramu razkrila, da se je leto po ločitvi odselila s posestva Althorp, hčerko, lady Charlotte.

Pred tem je bil med letoma 1989 in 1997 poročen z Victorio Aitken. Z njo ima štiri otroke: lady Kitty, dvojčici lady Elizo in lady Amelio ter vikonta Louisa Spencerja. Njegova druga žena je bila Caroline Freud, nekdanja žena poslovneža Matthewa Freuda. Poročena sta bila šest let in imata dva otroka: Edmunda in lady Laro. Cat Jarman je bila prej poročena s Tomom Jarmanom in je mama dveh sinov. Charles Spencer, oče sedmih otrok, se je s Karen razšel junija 2024, nato pa javnosti predstavil novo partnerko Cat.

Od leta 2023 skupaj z Richardom Colesom vodita zgodovinski podkast The Rabbit Hole Detective. Februarja letos so predvajali že stoto epizodo. Diana in Charles Spencer sta imela tudi dve starejši sestri, Jane in Sarah. Pokojna valižanska princesa se je s takratnim princem Charlesom poročila julija 1981, povzema Hello.