VAL TEORIJ

Skrivnosti Melanie Trump: fotografija iz preteklosti, ki ne bo izginila

Povezave z Epsteinom in govorice o razhodu predsedniškega para.
Kaj vse skriva? FOTO: Evan Vucci Reuters

Kaj vse skriva? FOTO: Evan Vucci Reuters

Posnetek zaslona iz oddaje »PBS News Hour«, ki prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanio v družbi obtoženega pedofila Jeffreya Epsteina. FOTO: Profimedia

Posnetek zaslona iz oddaje »PBS News Hour«, ki prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanio v družbi obtoženega pedofila Jeffreya Epsteina. FOTO: Profimedia

Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci. FOTO: Mandel Ngan Afp

Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci. FOTO: Mandel Ngan Afp

Donald Trump in Melania v družbi z Jeffreyem Epsteinom in Ghislaine Maxwell v Trumpovem klubu v Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: GETTY IMAGES FOTO: Getty Images

Donald Trump in Melania v družbi z Jeffreyem Epsteinom in Ghislaine Maxwell v Trumpovem klubu v Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: GETTY IMAGES FOTO: Getty Images

Izraz »transakcijski zakon« je pogosto povezan z družino Trump.

Izraz »transakcijski zakon« je pogosto povezan z družino Trump.

Po ocenah strokovnjakov za razveze bi Melania ob morebitnem razhodu lahko prejela od 50 do 68 milijonov dolarjev. FOTO: Reuters 

Po ocenah strokovnjakov za razveze bi Melania ob morebitnem razhodu lahko prejela od 50 do 68 milijonov dolarjev. FOTO: Reuters 

Kaj vse skriva? FOTO: Evan Vucci Reuters
Posnetek zaslona iz oddaje »PBS News Hour«, ki prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanio v družbi obtoženega pedofila Jeffreya Epsteina. FOTO: Profimedia
Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci. FOTO: Mandel Ngan Afp
Donald Trump in Melania v družbi z Jeffreyem Epsteinom in Ghislaine Maxwell v Trumpovem klubu v Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: GETTY IMAGES FOTO: Getty Images
Izraz »transakcijski zakon« je pogosto povezan z družino Trump.
Po ocenah strokovnjakov za razveze bi Melania ob morebitnem razhodu lahko prejela od 50 do 68 milijonov dolarjev. FOTO: Reuters 
N. P.
 10. 4. 2026 | 20:18
 10. 4. 2026 | 20:18
Med številnimi fotografijami, na katerih se je Melania Trump pojavila skozi leta, ena izstopa bolj kot vse druge. Na podobi, posneti leta 2000 na posestvu Mar-a-Lago, drži Donald Trump roko okoli njenega pasu, zraven pa sta Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. Takrat Epstein in Maxwell še nista bila obtožena nobenega kaznivega dejanja, a je slika sprožila val teorij zarot in obtožb, piše londonski The Times.

V presenetljivem nastopu v Beli hiši je Melania spregovorila o Epsteinovih dosjejih in znova razburila javnost. »Nisem priča niti imenovana pri nobenem Epsteinovem kaznivem dejanju. Moje ime se nikoli ni pojavilo v sodnih dokumentih, izjavah žrtev ali intervjujih FBI-ja v zvezi s primerom Epsteina,« je poudarila. Pozvala je Kongres, naj žrtvam omogoči, da pričajo pod prisego. »Vsaka ženska bi morala imeti svoj dan, da svojo zgodbo pove javno, če to želi ... šele takrat bomo dobili resnico,« je dodala.

V dokumentih ameriškega ministrstva za pravosodje se pojavlja tudi njeno dopisovanje z Ghislaine Maxwell, ki je bila obsojena kot Epsteinova sodelavka. Prepis sporočil kaže, da sta bili dokaj blizu. Maxwell ji je, denimo, poslala elektronsko pismo: »Srček, hvala za sporočilo. Naši načrti so se spet spremenili, vračam se v NY. Ponovno grem v petek, tako da se verjetno ne bomo videli, žal. Poskušala te bom poklicati.« Melania je odgovorila: »Kako si? Lep prispevek o JE v NY Magu. Izgledaš odlično na fotografiji. Vem, da si zasedena in potuješ po svetu. Kako je bilo v Palm Beachu? Komaj čakam, da grem tja. Pokliči me, ko boš v LA.«

Posnetek zaslona iz oddaje »PBS News Hour«, ki prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanio v družbi obtoženega pedofila Jeffreya Epsteina. FOTO: Profimedia
Posnetek zaslona iz oddaje »PBS News Hour«, ki prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanio v družbi obtoženega pedofila Jeffreya Epsteina. FOTO: Profimedia

Ali se z Donaldom razhajata?

Prej omenjena izjava prve dame ZDA je sprožila govorice o morebitnem razhodu s Trumpom, ki jih je komentiral tudi Alex Jones, znani ameriški radijski voditelj in ustanovitelj InfoWars. V videu na družbenem omrežju X je njen nastop interpretiral kot znak bližajočega se razhoda, kar pa za zdaj ni potrjeno. Dolgoletne govorice o napetostih v zakonu so se ob vrnitvi para v Belo hišo še okrepile. Čeprav v javnosti nastopata kot skladen par, notranji viri in analize nakazujejo, da je odnos daleč od idiličnega. Mnogi ga opisujejo kot »transakcijskega«, vsaka nova pravna bitka Donalda pa odpira vprašanje, ali bo Melania dejansko zahtevala razhod in koliko bi to stalo.

Medtem ko se predsednik sooča z več tožbami in finančnimi zahtevki, je Melania po navedbah virov tiho ponovno »prenovila« predporočni sporazum, najmanj tretjič od podpisa leta 2005. Prilagoditve niso bile le zaradi političnih okoliščin, ampak tudi zaradi Trumpovih naraščajočih pravnih težav, med katerimi sta primer E. Jean Carroll s petimi milijoni dolarjev odškodnine in tožba newyorške državne tožilke z zahtevkom 250 milijonov dolarjev. Novi sporazum naj bi Melaniji in sinu Barronu zagotavljal stabilnejšo finančno prihodnost.

Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci. FOTO: Mandel Ngan Afp
Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci. FOTO: Mandel Ngan Afp

Transakcijski zakon?

Glavni motiv za spremembe pogodbe je skrb za sina. Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci, Donald Jr., Ivanka in Eric. To ni prvič, da izkorišča politične trenutke za izboljšanje pogojev – podobno je storila leta 2017, ko je odložila preselitev v Belo hišo, da bi si zagotovila ugodnejši predporočni sporazum. Po ocenah strokovnjakov za razveze bi Melania ob morebitnem razhodu lahko prejela od 50 do 68 milijonov dolarjev, kar bi jo postavilo pred njene predhodnice – Ivano Trump, ki je po razhodu dobila 14 milijonov dolarjev, vilo in stanovanje, ter Marlo Maples z odškodnino okoli dva milijona dolarjev.

Izraz »transakcijski zakon« je pogosto povezan z družino Trump. Odvetnik Ron Filipkowski pojasnjuje, da je Melania morala s predporočnim sporazumom prepričati Trumpa, da se je aktivno vključila v kampanjo in predsedniške dolžnosti. Nekatere nekdanje sodelavke, kot sta Omarosa Manigault-Newman in Stephanie Winston Wolkoff, trdijo, da sta spala v ločenih spalnicah, odnos pa opisujejo bolj kot posloven, namesto romantičen.

Javni nastopi para in njuna telesna govorica pogosto potrjujejo napetosti. Analitičarka Patti Wood je izpostavila, da je Donald pogosto hodil pred Melanio, njen nasmeh pa je bil pogosto prisiljen. Posebej opazen je bil prvi ples, ko je Melania odmaknila roko – jasno je bilo, da ni sproščena, temveč da gre zgolj za formalnost. Eden najbolj viralnih trenutkov se je zgodil med obiskom Izraela leta 2017, ko je kamera ujela, kako Melania njegovo roko odločno odklanja – znak neskladja in frustracije, ki je bil, kot je komentirala Traci Brown, nenavaden tudi za predsednika.

Melania TrumpDonald TrumpBarron Trumpprva dama ZDABela hišaJeffrey EpsteinGhislaine MaxwellEpsteinovi dokumentipornografijakoristpedofilposilstvo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
