Skrivnosti Melanie Trump: fotografija iz preteklosti, ki ne bo izginila

Med številnimi fotografijami, na katerih se je Melania Trump pojavila skozi leta, ena izstopa bolj kot vse druge. Na podobi, posneti leta 2000 na posestvu Mar-a-Lago, drži Donald Trump roko okoli njenega pasu, zraven pa sta Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. Takrat Epstein in Maxwell še nista bila obtožena nobenega kaznivega dejanja, a je slika sprožila val teorij zarot in obtožb, piše londonski The Times.

V presenetljivem nastopu v Beli hiši je Melania spregovorila o Epsteinovih dosjejih in znova razburila javnost. »Nisem priča niti imenovana pri nobenem Epsteinovem kaznivem dejanju. Moje ime se nikoli ni pojavilo v sodnih dokumentih, izjavah žrtev ali intervjujih FBI-ja v zvezi s primerom Epsteina,« je poudarila. Pozvala je Kongres, naj žrtvam omogoči, da pričajo pod prisego. »Vsaka ženska bi morala imeti svoj dan, da svojo zgodbo pove javno, če to želi ... šele takrat bomo dobili resnico,« je dodala.

V dokumentih ameriškega ministrstva za pravosodje se pojavlja tudi njeno dopisovanje z Ghislaine Maxwell, ki je bila obsojena kot Epsteinova sodelavka. Prepis sporočil kaže, da sta bili dokaj blizu. Maxwell ji je, denimo, poslala elektronsko pismo: »Srček, hvala za sporočilo. Naši načrti so se spet spremenili, vračam se v NY. Ponovno grem v petek, tako da se verjetno ne bomo videli, žal. Poskušala te bom poklicati.« Melania je odgovorila: »Kako si? Lep prispevek o JE v NY Magu. Izgledaš odlično na fotografiji. Vem, da si zasedena in potuješ po svetu. Kako je bilo v Palm Beachu? Komaj čakam, da grem tja. Pokliči me, ko boš v LA.«

Ali se z Donaldom razhajata?

Prej omenjena izjava prve dame ZDA je sprožila govorice o morebitnem razhodu s Trumpom, ki jih je komentiral tudi Alex Jones, znani ameriški radijski voditelj in ustanovitelj InfoWars. V videu na družbenem omrežju X je njen nastop interpretiral kot znak bližajočega se razhoda, kar pa za zdaj ni potrjeno. Dolgoletne govorice o napetostih v zakonu so se ob vrnitvi para v Belo hišo še okrepile. Čeprav v javnosti nastopata kot skladen par, notranji viri in analize nakazujejo, da je odnos daleč od idiličnega. Mnogi ga opisujejo kot »transakcijskega«, vsaka nova pravna bitka Donalda pa odpira vprašanje, ali bo Melania dejansko zahtevala razhod in koliko bi to stalo.

Medtem ko se predsednik sooča z več tožbami in finančnimi zahtevki, je Melania po navedbah virov tiho ponovno »prenovila« predporočni sporazum, najmanj tretjič od podpisa leta 2005. Prilagoditve niso bile le zaradi političnih okoliščin, ampak tudi zaradi Trumpovih naraščajočih pravnih težav, med katerimi sta primer E. Jean Carroll s petimi milijoni dolarjev odškodnine in tožba newyorške državne tožilke z zahtevkom 250 milijonov dolarjev. Novi sporazum naj bi Melaniji in sinu Barronu zagotavljal stabilnejšo finančno prihodnost.

Transakcijski zakon?

Glavni motiv za spremembe pogodbe je skrb za sina. Melania želi »ohraniti in znatno povečati sklad za Barrona«, da bo deležen enakega obravnavanja kot Donaldovi starejši otroci, Donald Jr., Ivanka in Eric. To ni prvič, da izkorišča politične trenutke za izboljšanje pogojev – podobno je storila leta 2017, ko je odložila preselitev v Belo hišo, da bi si zagotovila ugodnejši predporočni sporazum. Po ocenah strokovnjakov za razveze bi Melania ob morebitnem razhodu lahko prejela od 50 do 68 milijonov dolarjev, kar bi jo postavilo pred njene predhodnice – Ivano Trump, ki je po razhodu dobila 14 milijonov dolarjev, vilo in stanovanje, ter Marlo Maples z odškodnino okoli dva milijona dolarjev.

Izraz »transakcijski zakon« je pogosto povezan z družino Trump. Odvetnik Ron Filipkowski pojasnjuje, da je Melania morala s predporočnim sporazumom prepričati Trumpa, da se je aktivno vključila v kampanjo in predsedniške dolžnosti. Nekatere nekdanje sodelavke, kot sta Omarosa Manigault-Newman in Stephanie Winston Wolkoff, trdijo, da sta spala v ločenih spalnicah, odnos pa opisujejo bolj kot posloven, namesto romantičen.

Javni nastopi para in njuna telesna govorica pogosto potrjujejo napetosti. Analitičarka Patti Wood je izpostavila, da je Donald pogosto hodil pred Melanio, njen nasmeh pa je bil pogosto prisiljen. Posebej opazen je bil prvi ples, ko je Melania odmaknila roko – jasno je bilo, da ni sproščena, temveč da gre zgolj za formalnost. Eden najbolj viralnih trenutkov se je zgodil med obiskom Izraela leta 2017, ko je kamera ujela, kako Melania njegovo roko odločno odklanja – znak neskladja in frustracije, ki je bil, kot je komentirala Traci Brown, nenavaden tudi za predsednika.