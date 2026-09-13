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Skrivnostna članica družine Kate Middleton

Finančna strokovnjakinja iz Pariza je zaradi ljubezni življenje v mestu zamenjala z življenjem na podeželju.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 13. 9. 2026 | 09:00
6:17
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Pred osemnajstimi leti je 36-letna Francozinja Alizée Thevenet delala kot prodajalka v Longchampu, nedavno je v Pariz prispela kot slavna gostja dogodka te znane francoske modne hiše in takoj pritegnila pozornost javnosti. V elegantni opravi: kratkem črnem krilu, beli bluzi s širokimi rokavi in škornjih z vrtoglavo visokimi petami je na prvi Longchamp Art Festival stopila kot manekenka.

Zanimanje javnosti za lepo Alizée nikakor ne preseneča. Odkar je bila mlada prodajalka, se je v njenem življenju marsikaj spremenilo. Zgradila je zavidanja vredno kariero v financah, se preselila v Veliko Britanijo, se poročila z Jamesom Middletonom in postala svakinja valižanske princese Catherine ter bodočega kralja, princa Williama.

Tudi njeno otroštvo ni bilo nič manj razburljivo. Rodila se je 30. novembra 1989 v Parizu, vendar je zaradi diplomatskega dela svojega očeta Jean-Gabriela Theveneta velik del otroštva preživela zunaj domovine. Živela je v Nemčiji, Indoneziji, Čilu in Belgiji, kjer je v Bruslju študirala računovodstvo in finance. Nato se je preselila v London, kjer je na univerzi Queen Mary magistrirala iz investicij in financ.

Preden je njeno ime začelo zanimati britanske medije, je več let gradila kariero v finančnem sektorju. Po diplomi je ostala v Veliki Britaniji in delala kot finančna analitičarka, med drugim v londonskih podjetjih ITG in MahiFX, danes je zaposlena v podjetju TreasurySpring.

Spoznala sta se zaradi psičke Elle

Leta 2018 je po zaslugi psičke Elle spoznala Jamesa Middletona, mlajšega brata Kate Middleton in Pippe Middleton Matthews. James je bil s svojo koker španjelko v londonskem klubu South Kensington, ko je Ella odtavala do mize, za katero je sedela Alizée. »Ella je ležala pri mojih nogah pod mizo. Pomislil sem, da je morda žejna, zato sem ji dovolil, da sama odide do sklede z vodo na drugem koncu terase. Toda odpravila se je naravnost proti Alizée. Nekoliko osramočen sem pristopil, da bi se opravičil in Ello odpeljal nazaj. Ona pa je mislila, da sem natakar in, medtem ko je še naprej božala Ello, poskušala pri meni naročiti pijačo,« je James o njunem prvem srečanju pripovedoval za britanski The Telegraph.

Naključno srečanje je preraslo v zvezo, James jo je že leta 2019 zaprosil. Zaradi pandemije sta morala poroko dvakrat prestaviti, nato pa sta se 11. septembra 2021 poročila v Bormes-les-Mimosasu na jugu Francije. Na intimnem slavju so se zbrali družina in tesni prijatelji, med njimi Kate in princ William ter Pippa in njen mož James Matthews. Zanimiva je bila zbira poročne obleke. Alizée se je namreč poročila v obleki, ki je imela v družini Middleton posebno mesto.

»Moje nekaj izposojenega je bila pravzaprav poročna obleka moje tašče, ki jo je nazadnje nosila pred 41 leti, na svoji poroki junija 1980. Ko sva se s Carole med epidemijo pogovarjali o poročnih oblekah in izmenjevali ideje ter iskali navdih, sem pomerila njeno in se vanjo zaljubila. Popolnoma mi je pristajala in bila je natanko to, kar sem si želela,« je Alizée po poroki razkrila v pogovoru za revijo Hello.

James in Alizée živita v Berkshiru, nedaleč od Buckleburyja, kjer imata svoj dom tudi Carole in Michael Middleton. Septembra 2023 sta dobila sina Iniga Gabriela Middletona. Z njima živi šest psov, med njimi dve zlati prinašalki in štirje potomci zdaj že slavne Elle, črne koker španjelke, zaradi katere sta se tudi spoznala. James je prav ljubezen do psov spremenil v posel. Ustanovil je podjetje James & Ella, katerega glavna dejavnost je proizvodnja in prodaja kakovostne hrane za pse, leta 2024 pa je objavil tudi spomine z naslovom Spoznajte Ello: Psička, ki mi je rešila življenje.

S poroko z Jamesom je Alizée postala del širše kraljeve družine, s člani katere se v javnosti druži le ob posebnih priložnostih, zagotovo pa veliko več za zaprtimi vrati. V zadnjih letih jo je mogoče videvati na Royal Ascotu, pri božičnih mašah, ki jih organizira njena svakinja, ali na izbranih gala večerjah pod pokroviteljstvom princa oziroma princese. S poroko svoje kariere ni končala. Od leta 2019 dela v londonskem tehnološkem podjetju TreasurySpring, kamor je prišla kot ena prvih zaposlenih. Sprva je bila odgovorna za poslovanje s skladi zasebnega kapitala in skladi tveganega kapitala, danes je direktorica poslovnega razvoja.

Sodeluje z investicijskimi skladi, upravljavci premoženja in podjetji, ki jim TreasurySpring pomaga pri upravljanju denarja in kratkoročnih naložbah. Med njenimi trgi so Velika Britanija, Evropa in ZDA. James in Alizée imata tudi veliko skupnih interesov. Oba obožujeta naravo in različne športe, zato sta se iz Londona preselila na podeželje.»Sva človeka s podeželja in rada hodiva na dolge sprehode, toda eden glavnih razlogov, zakaj sva želela živeti na podeželju, je bilo najinih šest psov,« je James nekoč povedal za revijo Tatler in dodal, da sta med pandemijo prehodila skoraj vsako pot v zahodnem Berkshiru, ne glede na dež in slabo vreme. Posestvo, na katerem živita, je resnično obdano z naravo. Obdaja ga 30 hektarjev zemlje in gozda. Poleg psov imata ovce, kokoši in race, skupaj pa gojita tudi čebele.

»Rad preživljam čas s svojimi čebelami, jih pregledujem, spremljam, negujem in nabiram njihov med. To je pomirjujoče delo, balzam za moje nemirne misli. Na začetku najine zveze sem Alizée kupil čebelarsko obleko, in ko mi pomaga pri panjih, tako kot je to počela med karanteno, ki sva ga preživela v Buckleburyju, ne bi mogla biti srečnejša,« je James razkril v pogovoru za revijo Bustle. Tako je Parižanka po rodu, strokovnjakinja za finance, zaradi ljubezni vzljubila angleško podeželje in se zdi, da je v njem našla življenje, ki ji popolnoma ustreza.

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