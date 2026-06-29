Skrivnostna poroka ali zvijača: Taylor Swift in Travis Kelce naj bi izrekla usodni da

Svetovni mediji se ukvarjajo s skrivnostno poroko pop kraljice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja v newyorški dvorani Madison Square Garden prihodnji konec tedna, ko bodo ZDA praznovale 250-letnico neodvisnosti. ​​Tiskovna predstavnica županovega urada je za BBC povedala, da je bilo v začetku junija vloženo dovoljenje za zaprtje cest okoli Madison Square Gardna od 2. do 4. ­julija.

V New York Timesu so prvi poročali, da bi lahko Taylor Swift najela slovito športno areno (prizorišče koncertov, boksarskih spektaklov, dobrodelnih dogodkov in velikih javnih nastopov oglašujejo celo kot »najslavnejšo areno na svetu«) za konec tedna 4. julija, da vse skupaj nakazuje na načrte za večdnevno praznovanje ter da je več igralcev Kelcejeve ekipe Kansas City Chiefs rezerviralo hotelske sobe v bližini.

Slovito športno halo oglašujejo celo kot najslavnejšo areno na svetu. FOTO: Vincent Alban/Reuters

Odkar sta zaročenca avgusta lani oznanila zaroko, oboževalci iščejo namige, kje se bosta poročila. Arena brez oken s skoraj 20.000 sedeži sredi ­Manhattna, ki nima ­naravne svetlobe, je razočarala swiftije, ki si želijo videti pevko na bolj ­romantičnih lokacijah. Toda kot so dodali v NYT, je možno ali celo verjetno, da si bo par dejansko izmenjal zaobljube na zasebni lokaciji, in da je vse skupaj zvijača, da bosta tam imela mir.