TRAGEDIJA

Skrivnostna smrt vplivnice (31) v vili na Zanzibarju

Na potovanju je bila s svojim fantom, ki jo je nekaj dni pred odhodom zaprosil.
Ashly Robinson. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Ashly Robinson. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
N. Č.
 17. 4. 2026 | 07:54
 17. 4. 2026 | 07:54
3:44
A+A-

Ameriška vplivnica Ashly Robinson je prejšnji teden umrla med dopustom na Zanzibarju, okoliščine njene smrti pa so še vedno zavite v tančico skrivnosti. Robinsonova (31), na družbenih omrežjih znana kot Ashlee Jenae, je bila na potovanju s svojim fantom Joejem McCannom, ki jo je le nekaj dni prej zaprosil. Lokalni uradniki so potrdili, da so McCannu odvzeli potni list, njena smrt 9. aprila pa je sprožila številne sume na družbenih omrežjih, piše The Guardian.

Družina išče odgovore

Družina Robinsonove išče odgovore o smrti svoje hčere. V izjavi, objavljeni v nedeljo, so navedli, da bi moralo biti potovanje »eno najsrečnejših«, namesto tega pa so Ashly »našli nezavestno v hotelski vili in jo prepeljali v bolnišnico, kjer so nekaj ur pozneje potrdili njeno smrt«.

»Vsa ta izguba se zdi neresnična,« so zapisali v sporočilu. »V enem trenutku je slavila ljubezen in življenje v svojem prepoznavnem slogu, v naslednjem pa je ni bilo več. Nenadnost, neodgovorjena vprašanja in oddaljenost od doma so to tragedijo za našo družino naredili še težjo.«

Po poročanju BBC so starši pokojne vplivnice povedali, da so se z McCannom slišali 11 ur po incidentu, za katerega domnevajo, da je pripeljal do njene smrti, vendar niso izvedeli veliko podrobnosti. Takrat jim je povedal, da je Ashly v redu.

Pozneje je hotel Zuri Zanzibar, v katerem je par bival, družino obvestil o njeni smrti. Iz hotela so za BBC sporočili, da sodelujejo z oblastmi in ameriškim veleposlaništvom. Družina je za TMZ izjavila, da jih McCann po tistem prvem klicu ni več kontaktiral.

Nasprotujoče si informacije in preiskava

Zmeda okoli njene smrti se je od takrat le še stopnjevala. Policija na Zanzibarju je sprva, kot poroča lokalni medij Mwanachi, navedla, da si je 31-letna Robinsonova skušala vzeti življenje.

Vodja policije za regijo Severna Unguja na Zanzibarju Benedict Mapujira je za BBC povedal, da naj bi imel par nesoglasja, zato naj bi ju uprava hotela Zuri Zanzibar namestila v ločeni sobi. Vendar hotel v izjavi za BBC teh podrobnosti, ki jih je navedla policija, ni potrdil. Mapujira je dejal, da je bil primer prijavljen pozno prejšnjo sredo, potem ko je hotelsko osebje obvestilo policijo zaradi suma, da je gostja samomorilna. »Robinsonovo so tisto noč nujno prepeljali v bolnišnico na zdravljenje, vendar je naslednji dan umrla,« je izjavil.

Hotel Zuri Zanzibar je v izjavi za BBC navedel, da ga je »tragični incident, v katerega je bil vpleten eden od naših gostov, globoko užalostil«. Potrdili so, da sodelujejo z oblastmi in ameriškim veleposlaništvom, a nadaljnjih komentarjev niso želeli dati, sklicujoč se na zaščito zasebnosti in integriteto preiskave.

State Department v Washingtonu je potrdil smrt ameriške državljanke na Zanzibarju in izrazil sožalje ter dodal, da administracija »nima večje prednostne naloge od varnosti in zaščite Američanov«. Starši Ashly Robinson so sporočili, da sodelujejo z oblastmi, medtem ko se preiskava nadaljuje.

Le nekaj dni pred smrtjo je Robinsonova na družbenih omrežjih objavljala fotografije in videoposnetke s potovanja, vključno z obiskom živalskega vrta v regiji Kilimandžaro. Svojim sledilcem je sporočala, da doživlja sanjski dopust. Na njeni instagram strani so sledilci pustili številna sporočila sožalja.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
