Skromna poroka megazvezdnice, poročila se je Dua Lipa

Pop zvezdnica Dua Lipa se je poročila. Minuli konec tedna je na skromni poročni slovesnosti skočila v zakon z igralcem Callumom Turnerjem, so poročali britanski tabloidi. Par, ki je skupaj več kot dve leti, si je večno zvestobo obljubil v londonski mestni hiši Old Marylebone Town Hall. V javnost so pricurljale fotografije, na katerih je Lipa v belem kostimu s krilom, s klobukom s širokimi krajci, ujemajočimi se belimi rokavicami in visokimi petami.

Ženin je za to priložnost nosil temno modro obleko. Dogodek je bil intimen – na fotografijah je videti manjšo skupino družinskih članov in prijateljev, ki so metali konfete, ko sta zakonca z roko v roki stopala po stopnicah stavbe. Lipa je ob odhodu s slovesnosti z novopečenim možem v rokah držala majhen šopek rož. Par naj bi ob koncu tedna načrtoval še tridnevno zabavo na Siciliji.

Prijatelja za vedno

Dua Lipa in Callum Turner sta se lani zaročila, zdaj pa skočila v zakon. FOTO: X

Pop zvezdnica je lani razkrila, da sta se s Turnerjem zaročila. »Zelo razburljivo je. Ta odločitev, da se skupaj postarata, da doživita skupno življenje in da postaneta najboljša prijatelja za vedno – to je res poseben občutek,« je povedala za britanski Vogue. Dodala je, da je Turner zanjo dal izdelati zaročni prstan, potem ko se je posvetoval z njenimi najboljšimi prijateljicami in sestro.

Dua Lipa, ki je stara 30 let, je ena največjih pop zvezdnic na svetu, leta 2024 je nastopila kot glavna izvajalka na festivalu Glastonbury. Turner je star 36 let, mednarodno prepoznavnost pa si je pridobil z nastopi v filmih Magične živali. Omenjajo ga tudi kot možnega kandidata za naslednjega Jamesa Bonda.

Old Marylebone Town Hall je gostil že številne zvezdniške poroke. Prva in najbrž najbolj odmevna je bila poroka sira Paula McCartneyja z Lindo Eastman leta 1969. Kasneje se je tam leta 2011 poročil še z Nancy Shevell. Tudi njegov kolega iz skupine The Beatles Ringo Starr se je leta 1981 v tej mestni hiši poročil z Barbaro, Melanie Griffith in Antonio Banderas pa sta si tam na zasebni slovesnosti večno zvestobo obljubila leta 1996. Za prizorišče dveh svojih porok je mestno hišo izbral tudi Liam Gallagher – leta 1997 se je tam poročil s Patsy Kensit, leta 2008 pa z Nicole Appleton, še poročajo britanski mediji.