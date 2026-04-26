Skupina ABBA: beda za bliščem odra

Švedska skupina ABBA še danes velja za eno najuspešnejših in najvplivnejših pop skupin vseh časov, njena glasba pa ima posebno mesto v srcih občinstva po vsem svetu. Čeprav so njeni člani vrhunec slave dosegli v 70. letih, njihove pesmi še vedno živijo. Skupino so sestavljali Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson in Anni-Frid Lyngstad (Frida). Posebni niso bili le zaradi spevne glasbe, temveč tudi zato, ker so tvorili dva ljubezenska para: Agnetha in Björn ter Benny in Frida. Prav preplet zasebnega in poslovnega življenja je njihovim pesmim zagotovil dodatno globino in čustva, piše showbuzz.hr.

Svetovno slavo so z zmago s pesmijo Waterloo leta 1974 dosegli na tekmovanju za pesem evrovizije. Sledila je vrsta uspešnic, kot so Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando in The Winner Takes It All, ki so postale brezčasne klasike. Za bliščem odra pa odnosi znotraj skupine niso bili vedno pravljični. Oba para sta se konec 70. in v začetku 80. let ločila, kar je pustilo pečat tudi na njihovi glasbi. To je še posebej opazno v čustvenih baladah, za katere mnogi verjamejo, da so se rodile iz resničnih dogodkov in bolečih izkušenj članov. Kljub temu je skupina še nekaj časa nadaljevala sodelovanje in profesionalno ločevala zasebne težave od kariere.

Po razpadu leta 1982 je vsak član krenil svojo pot. Agnetha se je umaknila iz javnosti in se posvetila mirnejšemu življenju, Frida je nadaljevala glasbeno kariero stran od žarometov. Björn in Benny sta ostala dejavna v glasbeni industriji in ustvarjala uspešne projekte, med drugim muzikal Mamma Mia!, ki je še dodatno utrdil globalno priljubljenost skupine. Tisto, zaradi česar je skupina še danes posebna, je močna nostalgija, ki jo zbuja. Njihove pesmi so za mnoge zvočna kulisa mladosti, ljubezni in pomembnih življenjskih trenutkov. Starejše generacije se ob njih spominjajo preteklosti, mlajši pa jih odkrivajo prek filmov, družbenih omrežij in novih interpretacij. Vrnitev leta 2021 z albumom Voyage je pokazala, da je njihova glasba še vedno izjemno priljubljena. Čeprav so minila leta, so čustva, ki jih prenašajo, ostala enako.