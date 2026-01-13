  • Delo d.o.o.
PO LOČITVI

Slaba vest: eden najbogatejših ljudi na svetu bivši ženi izplačal milijarde

Po ločitvi je eden najbogatejših ljudi na svetu, Bill Gates, novi fundaciji svoje nekdanje žene Melinde podaril deset milijard evrov.
FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

FOTO: Pool New/Reuters

FOTO: Pool New/Reuters

FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters

FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters

 FOTO: Profimedia

 FOTO: Profimedia

FOTO: Caitlin Ochs/Reuters
FOTO: Pool New/Reuters
FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters
 FOTO: Profimedia
M. Fl.
 13. 1. 2026 | 09:00
4:28
A+A-

Bill Gates je po nedavnih davčnih prijavah približno 7,25 milijarde evrov prenesel na neprofitno organizacijo, ki jo je ustanovila Melinde Gates, kar predstavlja enega največjih zabeleženih enkratnih dobrodelnih prenosov. Ta poteza fundacijo Melinde Gates uvršča med najbolje kapitalizirane zasebne dobrodelne organizacije na svetu, piše Mail Online. Sredstva so bila že konec leta 2024 prenesena v Pivotal Philanthropies Foundation, ki je del širše Melindine organizacije  Pivotal Ventures in se ukvarja z družbenim napredkom žensk. Javne evidence kažejo, da se je fundacija po zaključenem prenosu po višini sredstev uvrstila med največje zasebne filantropske ustanove na svetu.

Del dogovora po ločitvi

Donacija je bila izvedena v okviru dogovora o prenosu približno 11,5 milijarde evrov. Ta je bil, potem ko sta se Bill in Melinda Gates odločila končati skupno filantropsko delovanje v okviru Fundacije Gates, ki sta jo skupaj gradila več desetletij, dosežen leta 2024. Par se je ločil leta 2021, vendar je sprva še naprej sodeloval prek fundacije. Predstavnik organizacije Pivotal je potrdil, da je bil prenos približno 7,25 milijarde evrov del tega dogovora in da je bila zaveza zdaj v celoti izpolnjena. Fundacija Gates se na prošnje za komentar glede davčne prijave ni odzvala. Ni pa pojasnjeno, kako bo razporejenih preostalih tri milijarde evrov. Davčna prijava razkriva, da gre za prvi Billov finančni prispevek nekdanji ženi po ločitvi.

 FOTO: Profimedia
 FOTO: Profimedia

Ameriški mediji navajajo, da je ameriški filantrop tako radodaren do nekdanje žene tudi zaradi prijateljstva z obtoženim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Melinda se je z ustanoviteljem Microsofta, s katerim ima tri otroke: 23-letno Phoebe Gates, 29-letno Jennifer Katharine Gates in 26-letnega Roryja Johna Gatesa poročila leta 1994. Šele po ločitvi je priznala, da je bilo prijateljstvo njenega nekdanjega moža z osramočenim pedofilskim finančnikom, o katerem je prvi poročal The New York Times,  razlog za razpad njunega zakona. »Članek je sprožil resna vprašanja o Billovem vedenju, vprašanja, ki so nakazovala, da ni izdal le najinega zakona, temveč tudi najine vrednote,« je zapisala v svoji knjigi, v kateri je Epsteina opisala kot utelešenje zla. Njen nekdanji mož je v medijih dejal, da je bil razočaran, ker je Melinda zapustila njuno skupno fundacijo, in da mu je bilo po ločitvi, ki jo je označil za največjo napako svojega življenja zelo težko.

FOTO: Pool New/Reuters
FOTO: Pool New/Reuters

Na vprašanje o teh izjavah je Melinda odgovorila, da v njenem zakonu z Gatesom ni bilo zaupanja in iskrenosti, ter dodala: »Članek je sprožil resna vprašanja o Billovem vedenju. Vprašanja, ki so nakazovala, da je izdal ne le najin zakon, temveč tudi najine vrednote. On ima svoje življenje. Jaz imam zdaj svojega. Zelo sem srečna.« Danes je Melinda v zvezi s poslovnežem Philipom Vaughnom, Bill pa je od leta 2023 v razmerju s Paulo Hurd, vdovo Marka Hurda, izvršnega direktorja programske družbe Oracle. Prijateljstvo ustanovitelja Microsofta z Epsteinom je znova prišlo v središče pozornosti decembra, potem ko so bile objavljene nove fotografije Gatesa v družbi Epsteina in dveh žensk z zamegljenimi obrazi.

FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters
FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters

Na eni od njih je videti, da ima Jeffrey v svoji vili na zasebnem otoku na steni uokvirjeno Billovo fotografijo, obstaja tudi posnetek z Andrewom Mountbatten-Windsorjem, nekdanjim princem Andrewom. To je za Billa Gatesa, ki je v preteklosti svoje povezave z obsojenim pedofilom in njegovim krogom skušal prikazati kot minorne, dokaj bremenilno. Omenjenih fotografij ni komentiral, je pa maja lani napovedal, da bo v prihodnjih letih 99 odstotkov svojega ogromnega premoženja podaril, en odstotek pa bo obdržal zase in za svoje otroke. Fundacijo Gates namerava zapreti do 31. decembra 2045, s čimer bo, kot pravi, dejansko zaključil svoj življenjski projekt, približno 170 milijard evrov pa razdelil v naslednjih 20 letih, medtem ko bodo preostanek v višini 1,39 milijarde evrov najverjetneje podedovali njegovi otroci.

