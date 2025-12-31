  • Delo d.o.o.
NEPRIJETNO

Slabo leto za Melanio Trump

Ponovno je bila razglašena za najmanj priljubljeno prvo damo.
FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
M. Fl.
 31. 12. 2025 | 13:25
3:16
A+A-

Po različnih merjenjih javnega mnenja Melanii Trump priljubljenost upada. Anketa YouGov kaže, da je ta 36-odstotna, pri čemer več Američanov izraža odklonilen odnos kot podporo njenemu javnemu profilu: 43 odstotkov ji nasprotuje, le 18 odstotkov pa ima nanjo nevtralen pogled. Ta številka pomeni opazen upad v primerjavi z mnogimi njenimi predhodnicami in celo v primerjavi z Melaniino priljubljenostjo v času, ko je leta 2021 zapustila Belo hišo. Takrat jo je negativno ocenilo 42 odstotkov vprašanih, do konca leta 2025 se je odstotek teh še povečal, poroča The Print. Za primerjavo: Michelle Obama je bila ena najbolj všečnih prvih dam, priljubljena je bila pri okoli 60 do 71 odstotkih  Američanov.

Padca priljubljenosti Melanie ne nakazujejo le te številke. Novinarske ocene izpostavljajo, da se je v javnosti znatno manj angažirala, kot njene predhodnice. Kot še navaja The Print, so nekateri njeno uradno portretno fotografijo v Beli hiši, ko oblečena v hlačni kostim pozira za pisalno mizo, videli kot simboliko za poslovno usmerjen pristop k vlogi in ne kot namero trajne javne angažiranosti. Kritiki so prav tako izpostavili njen umik iz javnega življenja po odhodu iz Bele hiše leta 2021 in dejstvo, da je med drugim predsednikovanjem Donalda Trumpa ohranjala nizko javno angažiranost. Še en pogosto omenjen dejavnik v poročilih je kontrast med njenim bogastvom in glamurjem ter aktualno vlogo: v Belo hišo je prišla kot manekenka in poslovna ženska ter v vlogi prve dame z vidika dobrodelnosti ali kulturne diplomacije ni ugodila pričakovanjem mnogih Američanov. Analitiki menijo, da je s tem olajšala delo kritikom, ki so njeno delovanje označili za neučinkovito.

Kljub vsemu obstajajo javne osebnosti, ki prepoznavajo drugačno plat njenega dela. Druga dama Usha Vance, katere javna prepoznavnost se je v iztekajočem letu povečala, je večkrat izrazila občudovanje Melaniine pozornosti z vidika dobrobiti otrok in njene pripravljenosti vstopiti v zahtevne diplomatske debate. Med intervjujem za Fox News Digital jo je zaradi njenega truda pri izpostavljanju varnosti in blaginje otrok označila za vzornico in povedala: »Vsakič, ko uporabi svoj glas, se zavzema za njihovo korist … to je dobro.« Na prazničnem dogodku v Beli hiši decembra je po navedbah virov blizu aktualne administracije Melania nakazala nov projekt, ki ga namerava začeti leta 2026. Predsednik Trump je omenil, da bo pobuda nekako povezana z otroki, kar je v skladu z njenim dosedanjim zavzemanjem za otroška vprašanja.

Čeprav podrobnosti niso bile razkrite, ta izjava namiguje, da Melania gradi platformo po obdobju prve dame, ki bo temeljila na njenem osredotočanju na najmlajše. Lokalni politični pomočniki in notranji viri pravijo, da se projekt nanaša na širitev njene pobude BE BEST in bo presegal tradicionalne omejitve. Le redke prve dame so bile večje pozornosti kot zaradi prisotnosti deležne zaradi odsotnosti iz javnosti. Ali bo Melanijino prihodnje delo spremenilo to percepcijo, bo pokazal čas.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
