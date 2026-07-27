Italijanska igralka Ornella Muti, ki je bila v domovini pogosto kritizirana zaradi podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, je zaprosila za rusko državljanstvo in tudi ruski potni list. Njena 51-letna hči Naike Rivelli je sporočila, da je bil to izraz njenih družinskih vezi z Rusijo in ne prekinitev z italijanskimi koreninami, saj je bila igralkina mama ruske krvi. Enainsedemdesetletna Ornella, katere pravo ime je Francesca Romana Rivelli, je v preteklosti s hčerko, ki dela kot pevka in umetnica, že večkrat spregovorila o svoji povezanosti z Rusijo. Ker jo je tudi večkrat obiskala, je zaradi tega pri naših zahodnih sosedih izgubila kar nekaj simpatij. Še več. Doletele so jo tudi določene težave.

Pred dvema letoma se je v Sočiju udeležila odkritja velike stenske poslikave s svojim portretom, ki jo je naslikal Ciro Cerullo.

Ko je pred 16 leti zaradi bolezni odpovedala gledališko predstavo v Pordenonu, ob tem pa se s Putinom udeležila dobrodelne večerje v Sankt Peterburgu, so jo zaradi goljufije obsodili na osem mesecev zapora in 600 evrov globe. Na koncu ni šla v zapor, plačala pa je 30.000 evrov globe. Pred dvema letoma se je v ruskem obmorskem mestu Soči, kjer so leta 2014 potekale zimske olimpijske igre, udeležila odkritja velike stenske poslikave s svojim portretom. Naslikal jo je neapeljski umetnik Ciro Cerullo. Vse to je na strani uradnega Rima povzročilo veliko nezadovoljstva, saj je Italija v vojni med Rusijo in Ukrajino, ki poteka že štiri leta in pol, odločno na strani Ukrajincev.