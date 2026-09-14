Slavna igralka odvrgla prav vse in pokazala bujne prsi, kritikom odgovarja: »Oprostite, ker imam odlične joške!« (VIDEO)

Hollywoodska igralka Sydney Sweeney, ki velja za enega največjih seks simbolov današnjega časa, te dni praznuje 29. rojstni dan. Zvezdnica je znana po tem, da brez zadržkov izpostavlja svoje prepoznavne obline, najsi gre za drzne modne kombinacije, zapeljivo spodnje perilo ali goloto pred fotografskimi objektivi. Julija 2025 se je znašla v središču ostrih razprav zaradi oglasa za znamko oblačil American Eagle.

Kampanja s sloganom »Sydney Sweeney ima odlične džins hlače« (angl. jeans) se je namreč poigravala z besedno igro med angleškima besedama za džins in gene (angl. genes), pri čemer je glas v ozadju razlagal, kako se geni prenašajo s staršev na otroke in določajo lastnosti, kot so barva las ali oči. Številni kritiki na družbenih omrežjih so zvezdnici in znamki očitali neprimernost, saj naj bi poudarjanje njenih fizičnih značilnosti, kot so svetli lasje, modre oči in svetla polt, v povezavi z dednostjo nevarno mejilo na spodbujanje evgenike ali rasnih predsodkov.

Pogosto se obleče pomanjkljivo. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Zvezdnica se na očitke na svoj račun pogosto odzove s humorjem in brez zadržkov. Ob kritikih in nenehnem medijskem poudarjanju njenega videza se je tako v preteklosti že šaljivo odzvala z besedami: »Rekli so mi, naj se opravičim, ker imam odlične joške, tako da ... Oprostite!«