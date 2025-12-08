Slavna igralka pokazala skoraj vse! Bosa, v korzetu in z rokami na golih prsi: »To bo razbilo internet«

Sydney Sweeney objavila drzne nove fotografije, s katerimi je »razgrela internet«. 28-letna hollywoodska igralka letos redno navdušuje z izzivalnimi stajlingi – med drugim tudi z »golo« obleko iz verižic na podelitvi revije Variety, na katerem vsako leto počastijo vplivne ženske iz sveta zabave. Zdaj je na družbenih omrežjih objavila še vročo fotografijo iz garderobe. Med pomerjanjem obleke je bila povsem gola od pasu navzgor, prsi pa si je zakrila z rokami. V tistem trenutku so ji pomočniki zadaj zapenjali korzet v kožni barvi.

Kot priča njen nasmeh, ji v garderobnem vrvežu kljub goloti ni bilo prav nič nerodno. Na Instagramu je delila celo serijo fotografij iz New Yorka. Na nekaterih pozira skupaj s soigralko Amando Seyfried – skupaj promovirata novi film Housemaid. Na drugi fotografiji se nagiba, kot da bo poljubila lesenega vojaka v preddverju razkošnega hotela. Oboževalci so bili navdušeni, eden od njih je zapisal: »Četrta fotka bo spet razbila internet.«

Pokazala je skoraj vse. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Bi Bond lahko zamenjal spol?

V zadnjem času se sicer pojavljajo govorice, da bi lahko Sydney postala novo Bondovo dekle. Podpirali naj bi jo tudi pri Amazonu, kjer imajo pravice za franšizo, njen prijatelj Denis Villeneuve pa naj bi režiral nov film in jo želel vključiti v igralsko zasedbo. Neimenovani vir je za medije dejal, da je Sydney »na vrhu seznama igralske zasedbe za Bonda«. Vir dodaja, da režiser meni, da je izjemno nadarjena in hkrati privlačna za mlajše generacije, kar je pomembno za posodobitev franšize. Opisujejo jo kot atletsko, sposobno fizično zahtevnih prizorov, a hkrati zelo ženstveno – lastnosti, ki so jih Bondova dekleta vedno imela.

»Gola« obleka iz verižic na podelitvi revije Variety. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Sydney je govorice še podžgala v enem od nedavnih intervjujev. Na vprašanje, ali lahko kaj pove o špekulacijah glede Bonda, je odvrnila: »Ne morem,« nato pa dodala: »Iskreno sploh ne poznam vseh govoric, sem pa velika oboževalka franšize in zelo me zanima, kam jo bodo peljali.« Nato je dodala še: »Odvisno od scenarija. Mislim pa, da bi se še bolj zabavala v vlogi Jamesa Bonda.«