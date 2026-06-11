Zvezdnica priljubljenih serij razkrila, čemu se že 40 let izogiba

Igralka Heather Locklear, najbolj znana po vlogah v serijah »Melrose Place« in »Dinastija«, je med gostovanjem v oddaji »Hollywood & Devine« spregovorila o svojem življenju zunaj hollywoodskih krogov. Oddajo vodita John Luciano in Dru Hammer, mama razvpitega igralca Armieja Hammerja.

Voditeljica je poudarila, da je bil Heatherin prihod v oddajo velika stvar, saj se številni hollywoodski zvezdniki tovrstnim vabilom raje izognejo. Locklear pa je pojasnila, da bi za voditelja, ki sta njena prijatelja, storila vse, ob tem pa dodala, da se najraje obkroža z ljudmi, ki so ji podobni. Priznala je, da z ljudmi iz sveta zabavne industrije nima stikov. »Že štirideset let živim zelo daleč stran od vsega tega,« je povedala igralka, ki se že dlje časa drži stran od soja žarometov.

Kljub umaknjenemu življenju pa je Heather v zadnjih mesecih znova polnila medijske naslovnice zaradi nove zveze z igralcem Lorenzom Lamasom. Njun tiskovni predstavnik je aprila potrdil, da sta par, skupaj pa sta se že udeležila sejma Chiller Theatre in poroke njene hčerke Ave, ki jo ima igralka iz zakona s kitaristom Richiejem Samboro. Pred tem je bila Locklear poročena tudi s Tommyjem Leejem, bobnarjem skupine Mötley Crüe.