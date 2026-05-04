Slavna igralka šokirala s svojim videzom, potem pa udarila nazaj: »Imate še kakšno vprašanje? Nisem mrtva«

Igralka in režiserka Olivia Wilde se je te dni znašla v središču pozornosti, a tokrat ne zaradi svojega dela, temveč zaradi nenavadnega videza v intervjuju z rdeče preproge. Posnetek z mednarodnega filmskega festivala v San Franciscu, kjer je promovirala svoj novi film »The Invite«, je hitro postal viralen, uporabniki družbenih omrežij pa so bili neusmiljeni. Zaradi izjemno suhega obraza in nenavadno izbuljenih oči so se vrstile kritike o njenem zdravstvenem stanju, nekateri pa so jo celo primerjali z Gollumom iz Gospodarja prstanov.

42-letna zvezdnica se je na zlobne komentarje odzvala z obilico humorja. Na Instagramu je objavila videoposnetek, v katerem se iz nje norčuje lastni brat. V šaljivem pogovoru jo je vprašal, ali želi odgovoriti na govorice, da je »živo truplo«, in zraven priložil njeno fotografijo ob boku Golluma. Wilde je ob tem pojasnila, da je za njen popačeni videz kriva tehnika, natančneje »fisheye« objektiv, ki zaradi ultra širokega kota močno izkrivi sliko. »Priznam, to ni bil moj najboljši kot,« je dejala skozi smeh. »Ne vem, zakaj sem bila tako blizu kamere, saj mi ne bi bilo treba biti.« Ob koncu se je še enkrat pošalila na račun tistih, ki so ugibali o njenem zdravju, in dodala: »Imate še kakšno vprašanje? Nisem mrtva.«

Čeprav so spletni troli tekmovali v čim bolj žaljivih primerjavah, so igralko podprli številni oboževalci in ljudje iz industrije. Nekateri so izpostavili, da gre zgolj za kombinacijo nesrečne osvetljave in širokokotne leče, ki bi iznakazila vsakogar. Eden izmed uporabnikov se je ob tem duhovito navezal na vsakdanjo izkušnjo: »Saj poznate tisti občutek, ko se zagledate na nadzornih kamerah nad blagajnami v trgovini?«