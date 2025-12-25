Slavna lepotica bosa pred božično jelko pokazala skoraj vse! Le malo je pustila domišljiji

Manekenka in igralka Emily Ratajkowski znova dokazuje, da se ne boji pokazati kože. Njena najnovejša fotografija, objavljena na družbenih omrežjih, je oboževalcem vnovič ponudila pogled na njeno slovito postavo. Emily je pozirala bosa pred božično jelko, oblečena v dolgo črno obleko, ki je bila spredaj povsem odprta in je razkrivala njene obline. Široke naramnice je dopolnil globok izrez, ki je segal skoraj do popka, v spodnjem delu pa dolgo, razkošno krilo. Sedela je na robu kavča, se naslonila na eno roko in zamišljeno zrla v daljavo, v drugi pa držala kozarec vina. Fotografijo pa objavila na Instagramovi zgodbi, skupaj s še enim posnetkom, na katerem se smeje s prijateljico med pripravami na božični dan.

Objava prihaja kmalu po tem, ko je Emily pritegnila veliko pozornosti z izjemno drzno opravo. Takrat je pozirala v zelo globoko izrezani obleki, potem ko si je privoščila golo kopanje in sproščujočo kopel. Na fotografijah je obleko, odprto do trebuha, kombinirala z visokimi salonarji, dvignila nogo in se naslonila na steno, njeni rjavi lasje pa so bili oblikovani v mehke valove. Sledil je še bližnji selfi v isti opravi, ena od objav pa je razkrivala tudi utrinke s poročnega slavja pevke Charli XCX.