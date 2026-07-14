Slavna lepotica končno je rekla da

Po 25 letih zveze in treh otrocih se je nekdanja manekenka Eva Herzigová poročila z dolgoletnim zaročencem torinskim poslovnežem Gregoriom Marsiajem. Poročno slavje za 50 najbližjih družinskih članov in prijateljev se je odvijalo v Italiji. Na najlepši dan so se paru pridružili njuni trije sinovi, George, Philip in Edward. Eva in Gregorio sta se poročila v cerkvi San Vito v Torinu, nevesto pa je do oltarja pospremil njen oče. Po cerkvenem obredu je sledila še civilna poroka v zaprti dvorani Sala dei Plebisciti v baročni palači Palazzo Carignano.

Par se je spoznal leta 2001 v italijanski vasici Varigotti, zaročila sta se leta 2017. To ni Evin prvi zakon. Pred tem je bila poročena z bobnarjem skupine Bon Jovi, Ticom Torresom. »Moj zakon s Ticom je propadel, ker sva bila premlada, da bi skupaj zgradila kakršnekoli temelje. Nisem ljubiteljica poroke. Zveza je stvar razvoja, zakon pa ustavi napredovanje ljubezni. Sem zelo neodvisna ženska in zelo rada sem sama. Pravzaprav sem kot mačka: rada imam, da me božajo, vendar potrebujem tudi možnost, da odidem in se nato vrnem,« je nekoč povedala Eva.

Kljub temu je srečo našla z Gregoriom. V nekem intervjuju za revijo Tatler je povedala, kako pomemben je zanjo. »Zaradi njega se počutim dobro takšna, kot sem. Imam trenutke, ko se ne počutim najbolje, vendar me vedno dvigne. Je zelo pozitivna oseba in čudovit oče. Moje življenje napolnjuje z veseljem.«