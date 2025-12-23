  • Delo d.o.o.
ODVISNOST OD NAKUPOVANJA

Slavna pevka na terapiji zaradi odvisnosti?! Pri tem uporablja vibrirajoč pripomoček

Gre za metodo, pri kateri terapevt z različnimi dražljaji izmenično spodbuja levo in desno stran možganov.
Angleška zvezdnica Lily Allen. FOTO: Reuters
Angleška zvezdnica Lily Allen. FOTO: Reuters
N. P.
 23. 12. 2025 | 22:07
2:39
A+A-

Pevka Lily Allen je razkrila, da je trenutno na terapiji, s katero se spoprijema z odvisnostjo, ki je po njenih besedah tesno povezana z njenim občutkom lastne vrednosti. Pomoč je poiskala pred približno štirimi meseci, o svoji izkušnji pa je spregovorila v božični epizodi podkasta Miss Me?, ki ga vodi skupaj z Miquito Oliver.

Britanska zvezdnica, znana po uspešnici The Fear, je pojasnila, da se je odločila za terapijo EMDR, posebno obliko psihoterapije, ki se uporablja pri predelavi travmatičnih izkušenj in vzorcev vedenja. »Včeraj sem imela terapijo EMDR, osredotočeno na mojo potrošnjo in na to, kako je povezana z mojim občutkom lastne vrednosti. Poskušali smo ti dve stvari ločiti – bomo videli, kako bo šlo. Mislim, da se skušam denarja znebiti, ker imam občutek, da si ga ne zaslužim,« je priznala.

Ob tem je razložila, kako terapija poteka. Gre za metodo, pri kateri terapevt z različnimi dražljaji izmenično spodbuja levo in desno stran možganov ter s tem pomaga ustvarjati nove povezave v možganih, povezane z določenimi vedenji, travmami ali bolečimi izkušnjami. Lily je povedala, da med terapijo v vsaki roki drži vibrirajočo kroglico, zapre oči in se zavestno postavi v neprijetno ali travmatično situacijo. Nato skuša prepoznati občutke, ki se ob tem pojavijo v telesu in mislih, postopek pa se večkrat ponovi, dokler se čustvena bolečina, povezana z izkušnjo, postopoma ne zmanjša.

Pevka je povedala, da je s terapijo EMDR začela »pred štirimi ali petimi meseci« in jo opisala kot življenjsko prelomno. »Res jo obožujem. Nisem zdravnica in nisem usposobljena, da bi komurkoli svetovala, a to je nekaj, kar trenutno deluje zame,« je poudarila. Dodala je še, da se pri terapiji uči ločevati materialne predmete od lastne vrednosti in da si zavestno prizadeva preseči miselnost, da ji bo na primer draga nova torbica pomagala postati boljša oseba. Kljub temu je v isti epizodi priznala, da si je pred kratkim kupila velik diamantno-smaragdni prstan, ki ga je opisala kot »majhno darilo – ki pa sploh ni tako majhno«.

Razkritje o terapiji prihaja kmalu po tem, ko je Lily Allen v javnosti pojasnila tudi razloge za svojo nedavno lepotno operacijo, s čimer še naprej odkrito govori o osebnih izzivih, s katerimi se sooča.

