V ZNAMENJU AKTIVIZMA

Na podelitvi glasbenih nagrad grammyi si je privoščil Trumpa, ta pobesnel! Poglejte, s čim mu grozi ... (VIDEO)

Bad Bunnyju grammy za album leta, Kendrick Lamar in SZA prejela nagrado za posnetek leta.
STA, N. P.
 2. 2. 2026 | 15:25
5:07
Bad Bunny je na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos, Kendrick Lamar je skupaj s SZA slavil v kategoriji posnetek leta za pesem luther, naslov najboljše debitantke pa je osvojila Olivia Dean.

Glasbenik iz Portorika Bad Bunny je vidno ganjen večino svojega govora opravil kar v španščini, česar mu občinstvo v dvorani med podelitvijo, ki so jo zaznamovali politični toni proti preganjanju priseljencev s strani vlade Donalda Trumpa, ni zamerilo, nagradilo ga je z aplavzom. Trump je Bad Bunnyja lani napadel skupaj z ameriško poklicno nogometno ligo NFL, ki ga je izbrala za nastop na letošnjem finalu Super Bowl, umetnik pa je sprožil aplavz dvorane že prej, ko je govor ob prejemu grammyja za najboljši album urbane glasbe začel z besedami Ice out - Ice ven, s čimer je mislil na vladno agencijo za priseljevanje in carine, ki preganja priseljence po ZDA. Glasbenik je ob šestih nominacijah osvojil še grammyja za najboljši globalni glasbeni nastop (EoO), praznih rok pa je ostala Sabrina Carpenter, ki je imela prav tako šest nominacij. Leon Thomas je ob šestih nominacijah osvojil grammyja za najboljši R&B album (Mutt) in najboljši tradicionalni R&B nastop (Vibes Don't Lie).

Kendrick Lamar je prišel na podelitev z devetimi nominacijami, poleg albuma leta pa je s SZA osvojil tudi grammyja za najboljši melodični rap nastop, sam pa posebej še grammyja za najboljši rap album (GNC). Skupaj z drugimi je osvojil še grammyja za najboljšo rap pesem in najboljši rap nastop, s čimer je s skupaj 26 grammyji presegel dosedanji rekord Jay-Z-ja (25) kot raper z največjim številom osvojenih pozlačenih gramofonov. Olivia Dean je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko oziroma debitantko, pesem Wildflower avtorjev Billie Eilish in Finneasa O'Connlla pa je postala pesem leta. Tudi Eilish je bila ena od izvajalk in izvajalcev, ki so v zahvalnih govorih kritizirali Ice in to, kar se danes dogaja v ZDA. Lady Gaga je osvojila grammyja za najboljši pop vokalni album za Mayhem in za najboljši plesni pop posnetek (Abracadabra).

Skupaj so podelili grammyje v 95. kategorijah. Prireditev v dvorani Crypto.com je ponovno, že šestič zapored, vodil komik Trevor Noah, ki se je uvodoma pošalil, da se zavzema za omejitve mandata. Grammyje so med drugimi prejeli še Cirkut (producent), Amy Allen (piska pesmi), Lola Young (najboljši solo pop nastop - Messy), Nine Inch Nails (najboljša rock pesem - As Alive As You Need Me To Be, Turnstile (najboljši rock album - Never Enough), Kehlani (najboljši R&B nastop - Folded), Samara Joy (najboljši jazz vokalni album - Portrait), Sullivan Fortner, Peter Washington in Marcus Gilmore (najboljši instrumentalni jazz album - Southern Nights) ter Laufey (najboljši tradicionalni pop vokalni album - A Matter of Time). Grammyja je dobil celo dalajlama in sicer v kategoriji najboljših posnetkov avdio knjig, naracije ali pripovedovanja. Nominirana je bila tudi vrhovna sodnica ZDA Ketanji Brown Jackson, ki jo je Noah posebej pozdravil ter poražencem naznanil, da se lahko nemudoma pritožijo neposredno na vrhovno sodišče.

Dogodek v znamenju aktivizma

Noah si je na prireditvi večkrat privoščil Trumpa, med drugim, ko je dejal, da si vsak umetnik želi grammyja za pesem leta skoraj tako močno, kot si Trump želi Grenlandije, kar je po njegovih besedah logično, ker Epsteinovega otoka več ni. To je letelo na Trumpovo prijateljevanje s pokojnim obtoženim pedofilom in posiljevalcem Jeffreyjem Epsteinom, ki je dekleta spolno izkoriščal na svojem zasebnem otoku.

Billie Eilish je ob prevzemu grammyja preklela Ice in dejala, da ne more nihče biti nezakoniti priseljenec na ukradeni zemlji, kar je letelo na genocid ameriških staroselcev. Noah se je pošalil z zagotovilom, da grammyji res potekajo v živo, sicer bi Trump tožil televizijo CBS, ki je tokrat zadnjič prenašala grammyje, saj je glasbena akademija za naprej sklenila pogodbo z ABC. Trump je v preteklosti tožil CBS zaradi domnevno prirejenega intervjuja s Kamalo Harris. Broški z napisom Ice ven sta nosila tudi Justin in Hailey Bieber, Olivia Dean pa je ob prevzemu grammyja povedala, da je vnukinja priseljencev, ki bi jih bilo potrebno slaviti zaradi poguma. Na podelitvi je bil tudi nekdanji voditelj CNN Don Lemon, ki ga je Trumpovo pravosodno ministrstvo minuli teden v Los Angelesu aretiralo zaradi opravljanja novinarskega dela med protestom proti Ice v cerkvi v Minneapolisu.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je Trump danes že zagrozil s pravnimi ukrepi proti Noahu zaradi komentarjev na njegov račun in na račun Epsteina. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da so »grammyji najslabši in praktično negledljivi«. »Ne morem govoriti za Billa, ampak sam nikoli nisem bil na Epsteinovem otoku niti nikjer v njegovi bližini, in do nocojšnje lažne in obrekljive izjave me nikoli ni nihče obtožil, da sem bil tam, niti lažni mediji,« je zatrdil Trump.

Noaha je označil za »popolnega poraženca«, ki si mora »razjasniti dejstva«. »Poslal bom svoje odvetnike, da tožijo tega ubogega, patetičnega, netalentiranega, bedastega M.C.-ja ... Pripravi se, Noah, pozabaval se bom s teboj!« je dodal Trump.

