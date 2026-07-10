Slavnemu igralcu se je uresničila velika želja: pri 55 letih je postal oče

Hollywoodskemu igralcu Luku Wilsonu, ki je pri 55. letih postal oče, se je uresničila ena največjih želja. Z izbranko, 24-letno Kendall Yates sta namreč dobila prvega otroka. Vesele novice nista objavila ne na družbenih omrežjih ne z uradnim sporočilom za javnost. Namesto tega je novico diskretno razkrila predstavitev igralčeve nove serije The Hawk, kjer se je Luke pred kolegi iz serije pojavil v družbi Kendall in dojenčka v nosilki, poroča revija People.

FOTO: Profimedia

Čeprav se je v zadnjih mesecih ugibalo o Kendallini nosečnosti, je par nikoli ni javno potrdil niti ni razkril, da pričakujeta otroka. Aprila so ju fotografi ujeli med sprehodom, Kendall je takrat pod ohlapnimi oblačili še skrivala nosečniški trebušček. To ni presenečenje, saj novopečena starša zasebno življenje uspešno varujeta pred očmi javnosti. Skupaj sta najmanj tri leta, doslej sta se na rdeči preprogi pojavila le enkrat: junija 2024 na premieri filma Horizont: Ameriška saga v Los Angelesu. Tudi takrat nista skupaj pozirala fotografom.

FOTO: Profimedia

Luke nikoli ni skrival, da je starševstvo njegova velika življenjska želja. Že pred nekaj leti je priznal, da si najbolj želi ustvariti družino. »Vsekakor si želim ustvariti družino. Obožujem nečakinjo in nečake. Vem, kako zelo je moj oče užival v vlogi starša in kako ga je to izpolnjevalo. Star sem 47 let in čutim, da je čas, da se tudi jaz posvetim temu,« je nekoč povedal v intervjuju za Hollywood Life. Kasneje je za People iskreno spregovoril tudi o tem, kako ga je vstop v petdeseta spodbudil k razmišljanju o minevanju časa.

»Trideseti in štirideseti rojstni dan mi nista pomenila nič posebnega, petdeseti pa me je vendarle prizadel. Sredi noči se zbujam ves otrdel in pozabljam imena ljudi, ki jih poznam. Šele zdaj razumem, zakaj obstaja izraz kriza srednjih let. Zaradi nekaterih stvari me je začela grabiti panika,« je povedal. Nekoč se je pošalil, da se je na očetovstvo pripravljal dolga leta v vlogi priljubljenega strica. Še posebej je povezan s potomci svojih bratov, igralcev Owna Wilsona in Andrewa Wilsona. Owen je oče treh otrok: Roberta, Finna in Lyle, Andrew pa ima sina Joeyja.

»Mislim, da sem zabaven stric. Z otroki se odlično razumem,« je dejal v pogovoru s Conanom O'Brienom in dodal, da čas, ki ga preživi z nečaki, v njem še dodatno krepi željo, da bi postal oče, hkrati si ne želi predolgo odlašati. »Anthony Quinn je dobil otroka pri 80. letih, vendar jaz nočem biti eden tistih, ki morajo sosedu plačati, da z njihovim sinom meče žogo, ker sami tega ne zmorejo več. Svojega otroka bi rad spremljal med odraščanjem,« je povedal igralec.