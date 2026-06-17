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Slavni igralec potrdil skrivno poroko: »Našel sem svojo osebo«

Po mesecih ugibanj in govoric je igralec Tom Holland končno potrdil, da sta se z dolgoletno partnerico Zendayo poročila.
FOTO: Sam Navarro Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Sam Navarro Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 17. 6. 2026 | 15:25
 17. 6. 2026 | 15:25
2:28
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Tom Holland je novico, da sta z Zendayo poročena, obelodanil med nedavnim intervjujem za revijo Esquire, kjer je nepričakovano razkril, da je skrivnostna poroka že za njima. Povod za razkritje so bile lažne poročne fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco, ki so v zadnjih mesecih krožile po spletu. Na njih naj bi bila igralca upodobljena na poroki ob italijanskem jezeru Como.

Zvezdnik  je v pogovoru povedal, da je njegove fotografije videla tudi babica, ki je sprva mislila, da ni bila povabljena na poroko. Ko ga je novinar vprašal, ali je moral podobna pojasnila pošiljati tudi drugim družinskim članom, je v šali odgovoril: »Ne, ker so bili vsi tam.« S tem je prvič javno potrdil, da sta z Zendayo res stopila pred oltar. Več podrobnosti o poročnem dnevu ni želel razkriti. Na dodatna vprašanja je kratko odvrnil: »To je vse, kar boste izvedeli o tem.«

Govorice o poroki sicer krožijo že nekaj časa. Zendaya se je nanje odzvala marca letos med gostovanjem v oddaji Jimmy Kimmel Live!, kjer se je pošalila, da jih sploh ni opazila. Kmalu zatem je njen dolgoletni stilist Law Roach presenetil z izjavo, da se je poroka že zgodila in da jo je javnost preprosto zamudila. Čeprav o samem poročnem obredu ni želel govoriti, je Holland odkrito spregovoril o svojem odnosu z Zendayo in o tem, kako pomembno mesto ima v njegovem življenju.

»Najino delo je lahko zelo stresno, zato je neprecenljivo imeti odnos, ki prestane preizkus časa. Drug drugega lahko podpirava na način, ki ga razumeva samo midva, saj le midva veva, kako je živeti takšno življenje,« je povedal. Ob tem ni skrival navdušenja nad svojo ženo: »Našel sem svojo osebo. Je moja najboljša prijateljica. Ob njej sem srečnejši kot kadar koli prej, hkrati pa se še nikoli nisem počutil tako podprtega in varnega.«

Par se trenutno pripravlja na promocijo svojih poletnih filmskih uspešnic Odiseje in Spider-Mana: Nov dan, ki v kinematografe prihajata julija. Pred dnevi sta se v Madridu prvič po štirih letih skupaj pojavila na rdeči preprogi in ponovno navdušila oboževalce po vsem svetu, piše People.

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