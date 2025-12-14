Slavni nogometaš naj bi svojo izbranko prevaral kar 92-krat! Ima zdaj končno dovolj?

Po poročanju brazilskih medijev naj bi se sloviti nogometaš Neymar in njegova partnerica Bruna Biancardi razšla le mesec dni po tem, ko sta se razveselila rojstva hčerke Mavie. Njuna zveza je bila že dlje časa na očeh javnosti in ni manjkalo vzponov ter padcev, a je vse skupaj dolgo delovalo, kot da bosta krize premagala. Nato je brazilski časnik Correio Brasiliense objavil šokantno trditev, da je Neymar svojo izbranko prevaral kar do 92-krat, in zapisal, da naj bi po »92. izdaji« dokončno potegnila črto. Po navedbah omenjenega medija naj bi že pripravljala uradno izjavo, hkrati pa naj bi skušala ohraniti prijateljske odnose zaradi hčerke.

Kot navajajo isti viri, naj bi Neymar partnerico domnevno prevaral na zabavi, ki je potekala v soboto 28. in nedeljo 29. oktobra v njegovi vili v Mangaratibi blizu Ria de Janeira, Bruna pa naj bi se po tem odločila za razhod. Z Instagrama je odstranila njune skupne fotografije in zapisala pomenljivo sporočilo: »Ne pričakuj, da se bo človek spremenil, če v tem, kar počne, ne vidi problema.«

Bruna Biancardi je stara 29 let, rojena je v São Paulu, študirala je marketing, delala je kot manekenka, nato pa se posvetila karieri vplivnice. Mediji ji pripisujejo premoženje v višini skoraj dveh milijonov dolarjev (okrog 1.700.000 evrov). Z Neymarjem naj bi se spoznala leta 2020, zvezo pa sta sprva skrivala. Nogometaš, ki igra za Al-Hilal, ima iz prejšnje zveze s Carolino Dantas 12-letnega sina Davija Lucco, trenutno pa okreva po resni poškodbi kolena.