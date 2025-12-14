  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEYMAR IN BRUNA

Slavni nogometaš naj bi svojo izbranko prevaral kar 92-krat! Ima zdaj končno dovolj?

Njuna zveza je bila že dlje časa na očeh javnosti in ni manjkalo vzponov ter padcev, a je vse skupaj dolgo delovalo, kot da bosta krize premagala.
Neymar in Bruna Biancardi s hčerkama. FOTO: Thiago Bernardes Reuters

Neymar in Bruna Biancardi s hčerkama. FOTO: Thiago Bernardes Reuters

Ni ga držal v hlačah. FOTO: Thiago Bernardes Reuters

Ni ga držal v hlačah. FOTO: Thiago Bernardes Reuters

Neymar in Bruna. FOTO: Facebook

Neymar in Bruna. FOTO: Facebook

Neymar in Bruna Biancardi s hčerkama. FOTO: Thiago Bernardes Reuters
Ni ga držal v hlačah. FOTO: Thiago Bernardes Reuters
Neymar in Bruna. FOTO: Facebook
N. P.
 14. 12. 2025 | 09:15
 14. 12. 2025 | 09:17
1:55
A+A-

Po poročanju brazilskih medijev naj bi se sloviti nogometaš Neymar in njegova partnerica Bruna Biancardi razšla le mesec dni po tem, ko sta se razveselila rojstva hčerke Mavie. Njuna zveza je bila že dlje časa na očeh javnosti in ni manjkalo vzponov ter padcev, a je vse skupaj dolgo delovalo, kot da bosta krize premagala. Nato je brazilski časnik Correio Brasiliense objavil šokantno trditev, da je Neymar svojo izbranko prevaral kar do 92-krat, in zapisal, da naj bi po »92. izdaji« dokončno potegnila črto. Po navedbah omenjenega medija naj bi že pripravljala uradno izjavo, hkrati pa naj bi skušala ohraniti prijateljske odnose zaradi hčerke.

Kot navajajo isti viri, naj bi Neymar partnerico domnevno prevaral na zabavi, ki je potekala v soboto 28. in nedeljo 29. oktobra v njegovi vili v Mangaratibi blizu Ria de Janeira, Bruna pa naj bi se po tem odločila za razhod. Z Instagrama je odstranila njune skupne fotografije in zapisala pomenljivo sporočilo: »Ne pričakuj, da se bo človek spremenil, če v tem, kar počne, ne vidi problema.«

Bruna Biancardi je stara 29 let, rojena je v São Paulu, študirala je marketing, delala je kot manekenka, nato pa se posvetila karieri vplivnice. Mediji ji pripisujejo premoženje v višini skoraj dveh milijonov dolarjev (okrog 1.700.000 evrov). Z Neymarjem naj bi se spoznala leta 2020, zvezo pa sta sprva skrivala. Nogometaš, ki igra za Al-Hilal, ima iz prejšnje zveze s Carolino Dantas 12-letnega sina Davija Lucco, trenutno pa okreva po resni poškodbi kolena.

Več iz teme

NeymarnogometBrazilijavaranjeprevaraBruna Biancardiprešuštvonogometašvplivnica
ZADNJE NOVICE
09:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FEMICID

Nočna grozljivka v Zagorju: ustrelil ženo (39), nato pa sodil še sebi

Policija je ponoči sporočila tragično vest.
14. 12. 2025 | 09:35
09:25
Lifestyle  |  Polet
POZOR NA FAKE NEWS

To so najbolj nevarne lažne novice!

Obljube hitrega hujšanja in razstrupljanja so nevarna past: zakaj lažne diete škodijo zdravju in denarnici.
Miroslav Cvjetičanin14. 12. 2025 | 09:25
09:15
Bulvar  |  Tuji trači
NEYMAR IN BRUNA

Slavni nogometaš naj bi svojo izbranko prevaral kar 92-krat! Ima zdaj končno dovolj?

Njuna zveza je bila že dlje časa na očeh javnosti in ni manjkalo vzponov ter padcev, a je vse skupaj dolgo delovalo, kot da bosta krize premagala.
14. 12. 2025 | 09:15
09:00
Bulvar  |  Suzy
DOBRODELNO

Plemenita gesta Blaža Švaba (Suzy)

Povabil k dobrodelnosti.
14. 12. 2025 | 09:00
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
SMUČIŠČA

Na progah kmalu več kolesarjev kot smučarjev

Slovenska smučišča se v boju za preživetje spreminjajo v celoletne destinacije. Snega zmanjkuje, zasneževanje je zaradi visokih temperatur vse težje.
Tina Horvat14. 12. 2025 | 09:00
08:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI LITIJI

Še ena smrt na slovenskih cestah, 49-letna sopotnica umrla na kraju nesreče

Zgodilo se je v soboto zvečer.
14. 12. 2025 | 08:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki