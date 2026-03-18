Slavni pevec iskreno o enem svojih najhujših obdobij: »Bilo je nepredstavljivo«

Britanski glasbeni zvezdnik Ed Sheeran je v enem svojih najbolj odkritih pogovorov spregovoril o grozljivem obdobju, ko se je njegova družina soočila z diagnozo raka. Njegovi ženi Cherry Seaborn so tumor odkrili med nosečnostjo z njunim drugim otrokom, kar je pevca pahnilo v eno najtemnejših obdobij njegovega življenja. V podkastu Friends Keep Secrets je Sheeran opisal trenutek, ko ga je poklicala Cherry in mu sporočila diagnozo, kot enega najhujših dni v življenju. Tumor so odkrili v njeni roki, vendar zdravniki zaradi nosečnosti niso mogli opraviti operacije takoj. Čakanje na rojstvo hčerke Jupiter leta 2022, da bi sploh lahko pričeli z zdravljenjem, je paru povzročilo neizmeren stres in negotovost.

Pevca je diagnoza zadela v tednu, ki bi ga težko opisali drugače kot tragičnega. Poleg ženine bolezni je takrat izgubil tesnega prijatelja in glasbenega vizionarja Jamala Edwardsa, le nekaj dni pozneje pa še prijatelja Shana Warna. Hkrati se je moral Sheeran na sodišču zagovarjati zaradi obtožb o domnevnem plagiatu svoje uspešnice Shape of You. Zvezdnik je priznal, da je sodni proces, na katerega se je pripravljal osem let, v tistem trenutku postal povsem nepomemben: »Vse se je stopnjevalo osem let, ko pa sem se dejansko znašel v sodni dvorani, mi sploh ni bilo mar za izid. V primerjavi s težkimi stvarmi, ki so se dogajale v mojem osebnem življenju, je bilo vse skupaj tako neznatno.«

Po rojstvu njune druge hčerke je Cherry končno prestala operacijo, s katero so tumor odstranili. Sheeran je z vidnim olajšanjem potrdil, da njegova žena dobro okrevala. »Zdaj je v redu. Operacijo je prestala takoj po porodu in hvala bogu, trkam na les, je vse popolnoma v redu,« je pojasnil pevec. Ed in Cherry, ki sta se spoznala že pri enajstih letih, svojo zvezo pa začela leta 2015, sta danes ponosna starša hčerkam Lyri in Jupiter. Težka izkušnja z boleznijo, žalovanjem in tesnobo je močno zaznamovala tudi Sheeranova zadnja glasbena dela, ki so postala bolj osebna in izpovedna kot kdajkoli prej.