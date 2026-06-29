Slavni pevec predčasno prekinil koncert, nato pristal v bolnišnici! To je bilo krivo (VIDEO)

Ameriški glasbenik Lionel Richie je moral zaradi nenadne slabosti predčasno prekiniti svoj zadnji koncert. Incident se je zgodil v dvorani Grand Casino Arena v mestu St. Paul v Minnesoti, kjer je 77-letni zvezdnik nastopil na prvem koncertu skupne turneje »Sing A Song All Night Long« z zasedbo Earth, Wind and Fire. Da nekaj ni v redu, je postalo jasno med izvajanjem uspešnice »Dancing On The Ceiling«. Richie je občinstvu potožil, da se mu vrti, in med pesmijo večkrat sedel. Po poročanju lokalnega medija Minnesota Star Tribune se je oboževalcem poskušal najprej opravičiti na svoj prepoznaven, sproščen način, ko je dejal: »Ko se ti vrti, je najbolje, da usedeš svojo rit.« Posnetki na družbenih omrežjih so kljub temu hitro razkrili, da je imel pevec med nastopom precejšnje težave.

Po tem, ko je za klavirjem odpel še skladbo »Three Times A Lady«, je napovedal krajši premor, vendar se na oder ni več vrnil. Razočaranim oboževalcem je slabo novico sporočil saksofonist Dino Soldo, ki je pojasnil, da se Lionel ne počuti dobro in da koncerta žal ne more nadaljevati. Obiskovalci so bili nad razpletom vidno razočarani. Med njimi je bila tudi oboževalka, ki je potožila, da je že v letih in da je bil to njen sploh prvi koncert Lionela Richieja, ki si ga je tako močno želela ogledati. Turneja naj bi do avgusta obiskala 26 mest, naslednja koncerta pa sta načrtovana v Chicagu in v newyorški dvorani Madison Square Garden. Zaenkrat še ni znano, kako bo pevčevo zdravstveno stanje vplivalo na nadaljnje nastope.