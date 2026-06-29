  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA TURNEJI

Slavni pevec predčasno prekinil koncert, nato pristal v bolnišnici! To je bilo krivo (VIDEO)

Zaenkrat še ni znano, kako bo njegovo zdravstveno stanje vplivalo na nadaljnje nastope.
Oboževalcem se je poskušal najprej opravičiti na svoj prepoznaven, sproščen način. FOTO: Yuki Iwamura Via Reuters
Oboževalcem se je poskušal najprej opravičiti na svoj prepoznaven, sproščen način. FOTO: Yuki Iwamura Via Reuters
N. P.
 29. 6. 2026 | 17:25
1:52
A+A-

Ameriški glasbenik Lionel Richie je moral zaradi nenadne slabosti predčasno prekiniti svoj zadnji koncert. Incident se je zgodil v dvorani Grand Casino Arena v mestu St. Paul v Minnesoti, kjer je 77-letni zvezdnik nastopil na prvem koncertu skupne turneje »Sing A Song All Night Long« z zasedbo Earth, Wind and Fire. Da nekaj ni v redu, je postalo jasno med izvajanjem uspešnice »Dancing On The Ceiling«. Richie je občinstvu potožil, da se mu vrti, in med pesmijo večkrat sedel. Po poročanju lokalnega medija Minnesota Star Tribune se je oboževalcem poskušal najprej opravičiti na svoj prepoznaven, sproščen način, ko je dejal: »Ko se ti vrti, je najbolje, da usedeš svojo rit.« Posnetki na družbenih omrežjih so kljub temu hitro razkrili, da je imel pevec med nastopom precejšnje težave.

Po tem, ko je za klavirjem odpel še skladbo »Three Times A Lady«, je napovedal krajši premor, vendar se na oder ni več vrnil. Razočaranim oboževalcem je slabo novico sporočil saksofonist Dino Soldo, ki je pojasnil, da se Lionel ne počuti dobro in da koncerta žal ne more nadaljevati. Obiskovalci so bili nad razpletom vidno razočarani. Med njimi je bila tudi oboževalka, ki je potožila, da je že v letih in da je bil to njen sploh prvi koncert Lionela Richieja, ki si ga je tako močno želela ogledati. Turneja naj bi do avgusta obiskala 26 mest, naslednja koncerta pa sta načrtovana v Chicagu in v newyorški dvorani Madison Square Garden. Zaenkrat še ni znano, kako bo pevčevo zdravstveno stanje vplivalo na nadaljnje nastope.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Lionel Richiekoncertglasbaturnejaslabostpeveczvezdnik
ZADNJE NOVICE
17:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT

Slovenka (54) in Slovenec (20) sta se »izkazala« v Istri: prebutala starejša občana, stara 80 in 86 let

Ženska naj bi tudi grozila policiji s smrtjo.
29. 6. 2026 | 17:11
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
BULVAR

Sloveniji je odprl vrata v vesolje zvoka

Miha Kralj ob 60-letnici ustvarjanja pripravlja avdiovizualni spektakel v Križankah.
Danica Lovenjak29. 6. 2026 | 17:00
16:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Konec tedna na cestah cel kup pijanih, absolutni rekorder pa 28-letnik

Ustavili so ga v soboto zvečer na Ragovem v Novem mestu.
29. 6. 2026 | 16:44
16:35
Novice  |  Slovenija
KMETIJA BUKOVNIK

Tako bodo pomagali najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, ki je zgorela, kmetijski minister si je ogledal požarišče (FOTO)

Janez Cigler Kralj je napovedal nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
29. 6. 2026 | 16:35
16:15
Novice  |  Slovenija
ODLOČEN NE

Uf, ste videli kakšno klofuto je Janša dobil zaradi Izraela? Od njih tega najbrž ni pričakoval ...

Slovenski premier je nedavno napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom. Zdaj prišel odgovor Bruslja.
29. 6. 2026 | 16:15
16:11
Bulvar  |  Domači trači
VROČE

Jelinčič razgrel Slovenke: 'morsko' kuhal le v predpasniku (FOTO)

Zmago Jelinčič Plemeniti je znova poskrbel za odzive na družbenih omrežjih.
29. 6. 2026 | 16:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki