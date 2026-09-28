Slavni pevec se poslavlja! Delil je ganljivo sporočilo: »Dala mi je življenje ...«

Priljubljeni zvezdnik Rod Stewart je presenetil z vestjo, ki je užalostila njegove oboževalce po vsem svetu: dokončno odhaja v pokoj in zapušča koncertne odre. Prihajajoča turneja pevca, ki je desetletja krojil sam vrh svetovnih glasbenih lestvic, bo tako njegova zadnja, nato pa se bo posvetil mirnejšemu življenju v udobju svojega doma.

Ob napovedi je z javnostjo delil tudi čustveno sporočilo: »Dragi moji prijatelji, napočil je čas, da se poslovim od življenja na turnejah. Po več kot šestih desetletjih bo turneja The Final Encore zagotovo moja zadnja. Glasbo, ki jo obožujem, pojem že od svojega 19. leta in imel sem privilegij, da sem jo ponesel po vsem svetu, k vsem vam. Dala mi je življenje, ki presega vse, kar bi si sploh lahko zamislil, in upam, da sem vam v zameno ustvaril nekaj lepih spominov.« Posebno je hvaležen vsem oboževalcem: »Naj zato izkoristim to priložnost in se vam zahvalim, da ste mi omogočili to izjemno življenje.«

Junija je poskrbel za strah med oboževalci, potem ko mu je med koncertom na odru postalo slabo. FOTO: Amy Sussman Getty Images Via Afp

Spomnimo, junija letos smo poročali o Stewartovih zdravstvenih težavah. Takrat je poskrbel za strah med oboževalci, potem ko mu je med koncertom v ameriški zvezni državi Utah na odru postalo slabo, zaradi česar je bil nastop za kratek čas prekinjen, glasbenik pa je prejel zdravniško pomoč. Izčrpani 81-letnik je poiskal pomoč, potem ko je pred občinstvom kazal znake resne oslabelosti. Po navedbah očividcev in posnetkih, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, je imel težave z dihanjem, osebje pa mu je na oder prineslo jeklenko s kisikom, nakar se je za kratek čas umaknil za oder. Po krajšem premoru se je vrnil pred zbrane oboževalce, jim odkrito priznal, da je bil na robu omedlevice ter kljub izčrpanosti ohranil dobro razpoloženje, se pošalil z občinstvom in koncert dokončal sede na stolu.

Incident je takrat dodatno okrepil zaskrbljenost glede zdravstvenega stanja glasbene ikone, ki se je že v prejšnjih tednih med poslovilno turnejo One Last Time soočal z vrsto zdravstvenih težav. Na začetku tistega meseca je bil nemara prisiljen preložiti več nastopov v Las Vegasu, potem ko mu je zdravnik zaradi okrevanja po gripi priporočil strogo mirovanje, le nekaj dni pozneje pa je odpovedal še štiri koncerte ter preložil nastopa v Nevadi in Kaliforniji.

Sporočilo o upokojitvi morda ni tako nepričakovano, saj vse kaže, da so turneje za glasbeno legende postale prenaporne.