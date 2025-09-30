Lewis Hamilton žaluje: »Ena najtežjih izkušenj v življenju je, ko ...«

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1, Lewis Hamilton, je na družbenih omrežjih sporočil žalostno novico – poginil je njegov priljubljeni pes Roscoe. Hamilton je delil fotografijo, na kateri objema svojega angleškega buldoga, in zapisal: »Sinoči sem izgubil svojega najboljšega prijatelja. Hvala vsem za ljubezen, ki ste mu jo izkazovali skozi leta. Roscoe za vedno.«

Britanec je razkril, da je moral po štirih dneh umetnega vzdrževanja življenjskih funkcij sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju: »Moral sem se posloviti od Roscoeja. Boril se je do zadnjega diha. Tako hvaležen sem, da sem imel priložnost živeti z njim – bil je angel in pravi prijatelj. Najlepša odločitev v mojem življenju je bila, da sem ga sprejel k sebi.«

Težka bitka za življenje

Roscoe, ki je bil star približno 13 let, je prejšnji teden znova zbolel za pljučnico in težko dihal. Hamilton ga je odpeljal na veterinarsko kliniko, kjer je med preiskavami doživel zastoj srca. »Uspelo jim je ponovno vzpostaviti srčni utrip, a je padel v komo. Bil sem ob njem ves čas in upal, da se zbudi,« je zapisal Hamilton v ganljivem zapisu in prosil navijače, naj pošiljajo dobre misli.

Žal se Roscoe po štirih dneh ni prebudil. »Ena najtežjih izkušenj v življenju je, ko moraš uspavati svojega ljubljenčka. Globoko čutim z vsemi, ki so to že doživeli,« je dodal Hamilton.

Redno ga je spremljal na dirkah. FOTO: Instagram

Ikona formule ena

Roscoe je bil med navijači izjemno priljubljen in je bil redna spremljava Hamiltonu na dirkah, tudi na legendarni zmagi v Istanbulu, ko je Hamilton izenačil rekord sedmih naslovov svetovnega prvaka. Še julija letos je Roscoe navdušil navijače na dirki za VN Velike Britanije, kjer se je prvič pojavil na odru med srečanjem z navijači.

Priljubljeni buldog je imel celo svoj Instagram profil z več kot 1,3 milijona sledilci.

Hamilton je zaradi Roscoejeve kritične bolezni prejšnji teden izpustil Ferrarijev dogodek in test pnevmatik Pirelli v Mugellu. Ta konec tedna pa se vrača k ekipi, saj ga čaka dirka za VN Singapurja.